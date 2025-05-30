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正面對決川普！哈佛校長畢業典禮「歡迎全球學生」　3萬人鼓掌30秒

▲▼哈佛大學畢業典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈佛大學校長賈柏在畢業典禮向世界各地的學生表示歡迎後，全場起立鼓掌30秒。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國哈佛大學29日舉行畢業典禮。由於哈佛最近與美國總統川普政府之間的政治衝突升溫，校長與嘉賓在典禮期間多次抨擊聯邦政府近期針對國際學生、多元政策及校園抗議的施壓，畢業生則表達對大學核心價值的堅持與捍衛，引發在場者高聲歡呼。

據美媒報導，哈佛今年的畢業典禮在歷史悠久的特森尼亞劇院（Tercentenary Theatre）舉行，校長賈柏（Alan Garber）在致詞中對川普政府試圖驅逐國際學生的政策發表強烈回應。他在開場時提到，「致2025屆畢業生，無論你們來自街角、全國各地還是世界各地——世界各地，正如它應該的那樣」，獲得全場30秒熱烈的起立鼓掌，以示支持。

演講嘉賓、斯坦福大學教授維爾蓋斯（Abraham Verghese）則讚揚學生堅守真理與多元精神，直言「近期發生的任何事件都無法削弱你們的成就」。數位學生代表也在演講中指出哈佛在面對政治壓力下堅持教育信念，畢業生萊曼（Thor Reimann）更指出，「哈佛大學現在成為美國高等教育全國鬥爭的中心，但我仍引以為傲。」

此前，川普政府對包括哈佛在內的名校提出一系列審查與施壓，要求限制支持巴勒斯坦抗議，並縮減國際招生與多元化政策。哈佛拒絕配合後，成為政府報復對象，美國國土安全部更在22日下令終止哈佛大學的學生和交流訪客計畫認證（SEVP），等於取消哈佛大學招收國際學生的資格。

▲▼哈佛大學畢業典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國留學生在哈佛大學畢業典禮發表感言。（圖／達志影像／美聯社）

哈佛隨後迅速做出反擊，於23日對川普政府提出訴訟，並獲聯邦法官頒布初步禁令，阻止政府立即撤銷SEVP認證。未料數日後，川普總統再度宣布取消對哈佛約1億美元的聯邦研究合約，引發校方與學界震驚。賈柏表示，「切斷研究經費不僅懲罰哈佛，也損害國家利益，因為這些研究本為聯邦政府所需。」

中國留學生江玉蓉（Luanna Jiang）也在致詞中感性回顧她與來自32國同學的相識經歷，強調哈佛培養了她對全球社區的認識。副畢業生代表則以拉丁語致詞表示，「無論權力多大，都無法改變真理，也無法否認多樣性是我們的力量。」整場畢業典禮在對學術自由與多元價值的集體捍衛聲中劃下句點。

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