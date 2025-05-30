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又一省緊急狀態！加拿大野火93處失控燃燒　驚人空拍照曝光

▲加拿大全境共發生170多起野火，其中93處失控燃燒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大野火災情嚴峻，目前有93處野火失控燃燒，在曼尼托巴省28日發布緊急狀態之後，鄰近的薩克其萬省29日也宣布進入緊急狀態，至少持續30天。如今加拿大有上萬人被迫撤離家園，天空被驚人火勢染成橘紅色，冒出大量濃煙，許多地區的野火警戒級別升至最高，濃煙開始飄向美國各大城市。

▲▼ 加拿大野火。（圖／路透）

▲許多地區的野火警戒級別升至最高。（圖／路透）

CNN、CBC News等報導，加拿大全境共發生170多起野火，其中93處失控燃燒，政府29日把全國應變等級提升至最高的第5級。加拿大野火季節通常在5月至9月之間較活躍，如今警戒級別的調整對於野火季初期來說異常高。

曼尼托巴省約有1.7萬人接到疏散令，省長吉紐（Wab Kinew）宣布全省緊急狀態一個月，視情況可能還會延長，並稱這是多數居民有記憶以來規模最大的疏散行動。依據空拍照片，野火火勢驚人，把天空染成橘紅色，冒出大量濃煙。

▲▼ 加拿大野火。（圖／路透）

▲曼尼托巴省約有1.7萬人接到疏散令，省長稱這是多數居民有記憶以來規模最大的疏散行動。（圖／路透）

鄰近的薩克其萬省（Saskatchewan）同樣遭受野火肆虐，在17處野火之中，只有3處取得控制，該省29日宣布進入全省緊急狀態30天，數千人被迫撤離家園。省長莫伊（Scott Moe）指出，當前情況嚴峻，「情況在好轉之前還會持續惡化，這就是我們宣布緊急狀態的原因」。

▲▼ 加拿大野火。（圖／路透）

▲圖為曼尼托巴省野火的衛星影像，大量濃煙冒出。（圖／路透）

加拿大野火今年已燒毀超過158萬英畝土地，比過去十年同期平均值高出40%。有將近90%野火肆虐地區在薩克其萬省和曼尼托巴省，卑詩省、亞伯達省也出現野火災情，部分地區居民正在撤離。

野火產生的煙霧開始越過美加邊境。電腦模型顯示，加拿大野火煙霧會在29日、30日抵達美國中西部北部地區及五大湖區，芝加哥、底特律、密爾瓦基等城市恐受影響，屆時能見度可能會降低，部分地區空氣品質惡化。

▼加拿大其他省分也出現野火災情，煙霧開始越過美加邊境。（圖／路透）

▲▼ 加拿大野火。（圖／路透）

▲▼ 加拿大野火。（圖／路透）

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