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俄烏6／２和平會談　凱洛格：英美德法將出席「推動談判」

▲▼烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）。（圖／路透）

▲俄烏將在6月2日舉行和平談判，凱洛格證實西方也將到場，協助推動談判。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）證實，英、美、德、法4國的安全顧問將出席6月2日的烏俄和平談判，協助推動雙方停火與談判進程。

據《基輔獨立報》報導，凱洛格5月29日接受美國ABC採訪時指出，德國、法國與英國的國安顧問將出席烏俄之間的和平會談，「他們曾在倫敦幫助我們草擬對烏克蘭的條款清單」，顯示西方國家正試圖加大對談判的推動力。

此前，烏克蘭與俄羅斯曾於5月16日在伊斯坦堡舉行和平會談，同意進行1000對1000的換囚，可惜和平談判並未取得實質成果。儘管俄方宣稱會在談判後提供一份和平備忘錄，但迄今未曾提交，基輔也未正式確認是否參與6月2日的新一輪談判。莫斯科仍堅拒全面停火，並持續對基輔等城市發動飛彈與無人機攻擊。

凱洛格譴責俄軍的襲擊違反《日內瓦公約》，狠批「夜間對婦女與兒童無差別殺戮令人恥辱」。川普與俄羅斯總統普丁此前通話2小時，俄羅斯也重申拒絕全面停火。對此，川普回應道，「他正在殺害很多人……我不知道普丁到底怎麼了」，透露美國正考慮對俄羅斯展開新一輪制裁，以應對其持續升級的軍事行動。

凱洛格也在5月27日批評俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）發表關於第三次世界大戰的威脅言論，稱其言論「魯莽」，與世界大國形象不符。凱洛格強調，「我們等待俄羅斯履行承諾，提交備忘錄，立即停火。」

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