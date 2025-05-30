美推新60天停火計畫！釋以28人質換1236巴囚犯　哈瑪斯：研究中

▲加薩在經歷1年多的衝突後民不聊生，美國最近再次提出新停火計畫，但以哈雙方仍存在分歧。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國提出一項終結加薩衝突的新停火計畫，建議在首周實施為期60天的停火，並釋放以色列與巴勒斯坦雙方人質與遺體。目前，以色列已同意相關提議，哈瑪斯則表示正對此進行審核，將於月底前作出回應。

路透社30日取得的文件顯示，美國提議規劃在第一周釋放28名以色列人質與遺體，交換條件則是釋放1236名被判終身監禁的巴勒斯坦囚犯，以及歸還180具巴勒斯坦遺體。計畫規定，一旦哈瑪斯同意停火協議，以美國為首的國家將立即啟動對加薩的援助物資運送；達成永久停火協議後，哈瑪斯則將釋放最後30名人質。

這項由美國總統川普提出的計畫已獲埃及與卡達等調解方的支持。白宮29日宣布，以色列已接受相關停火計畫，但哈瑪斯則表示他們仍在審查計畫，預計將在30或31日作出正式回應。

CNN引述哈瑪斯政治局成員奈姆（Bassem Naim）指出，哈瑪斯認為新停火計畫的框架來自以色列，並不符合哈瑪斯要求，「計畫未回應我們人民任何要求，其中最重要的是停止戰爭和饑荒」。法新社報導，一名親近哈瑪斯的消息人士說，新版提案被認為比舊版還差 ，因為舊版「包括美國關於永久停火談判的承諾」。

此前，哈瑪斯與以色列因存在深刻分歧，導致先前的停火協議在今年3月破裂。以色列堅持要求哈瑪斯全面解除武裝、解散其政治與軍事機構，並釋放所有58名仍被扣押在加薩的人質，才會同意結束戰爭。哈瑪斯則堅決拒絕繳械，並要求以色列撤軍並承諾終止戰爭。