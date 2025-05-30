　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美推新60天停火計畫！釋放以28人質換1236巴囚犯　哈瑪斯：研究中

▲▼加薩民眾前往聯合國倉庫領取物資。（圖／路透）

▲加薩在經歷1年多的衝突後民不聊生，美國最近再次提出新停火計畫，但以哈雙方仍存在分歧。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國提出一項終結加薩衝突的新停火計畫，建議在首周實施為期60天的停火，並釋放以色列與巴勒斯坦雙方人質與遺體。目前，以色列已同意相關提議，哈瑪斯則表示正對此進行審核，將於月底前作出回應。

路透社30日取得的文件顯示，美國提議規劃在第一周釋放28名以色列人質與遺體，交換條件則是釋放1236名被判終身監禁的巴勒斯坦囚犯，以及歸還180具巴勒斯坦遺體。計畫規定，一旦哈瑪斯同意停火協議，以美國為首的國家將立即啟動對加薩的援助物資運送；達成永久停火協議後，哈瑪斯則將釋放最後30名人質。

這項由美國總統川普提出的計畫已獲埃及與卡達等調解方的支持。白宮29日宣布，以色列已接受相關停火計畫，但哈瑪斯則表示他們仍在審查計畫，預計將在30或31日作出正式回應。

CNN引述哈瑪斯政治局成員奈姆（Bassem Naim）指出，哈瑪斯認為新停火計畫的框架來自以色列，並不符合哈瑪斯要求，「計畫未回應我們人民任何要求，其中最重要的是停止戰爭和饑荒」。法新社報導，一名親近哈瑪斯的消息人士說，新版提案被認為比舊版還差 ，因為舊版「包括美國關於永久停火談判的承諾」。

此前，哈瑪斯與以色列因存在深刻分歧，導致先前的停火協議在今年3月破裂。以色列堅持要求哈瑪斯全面解除武裝、解散其政治與軍事機構，並釋放所有58名仍被扣押在加薩的人質，才會同意結束戰爭。哈瑪斯則堅決拒絕繳械，並要求以色列撤軍並承諾終止戰爭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老公身家20億！貴婦女星「突被申請破產」
呂秋遠痛訴遭色誘！Cheap酸：中出人家還這麼委屈
日本人「超愛台灣1物」　一票人推爆：超萬用
王陽明「世壯運濺血」！打進冠軍賽　蔡詩芸帶女兒現身了
樂天女孩Dora突取消出席活動
直擊／IVE兪眞搶先現身！全員巴掌臉震撼全場　粉絲尖叫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏6／２和平會談　凱洛格：英美德法將出席「推動談判」

圓滾滾象鼻海豹迷路了　拖2公噸身體漫步南非小鎮

俄不只想奪烏克蘭　美國前CIA局長警告：普丁恐入侵立陶宛

快訊／陸男「逃過出境安檢」溜進關西機場管制區！　停機坪才被逮

美推新60天停火計畫！釋以28人質換1236巴囚犯　哈瑪斯：研究中

南韓大選事前投票亂象！她控訴選票「遭動手腳」　被質疑自導自演

又一省緊急狀態！加拿大野火93處失控燃燒　驚人空拍照曝光

快訊／真子公主生了！　日本宮內廳證實：皇室第一位外孫

川普「經濟三腳凳」被法院斷一腿　CNN：關稅政策陷打地鼠困局

路透：川普將擴大軍售台灣！　喊話台灣在野黨「別擋國防預算」

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

俄烏6／２和平會談　凱洛格：英美德法將出席「推動談判」

圓滾滾象鼻海豹迷路了　拖2公噸身體漫步南非小鎮

俄不只想奪烏克蘭　美國前CIA局長警告：普丁恐入侵立陶宛

快訊／陸男「逃過出境安檢」溜進關西機場管制區！　停機坪才被逮

美推新60天停火計畫！釋以28人質換1236巴囚犯　哈瑪斯：研究中

南韓大選事前投票亂象！她控訴選票「遭動手腳」　被質疑自導自演

又一省緊急狀態！加拿大野火93處失控燃燒　驚人空拍照曝光

快訊／真子公主生了！　日本宮內廳證實：皇室第一位外孫

川普「經濟三腳凳」被法院斷一腿　CNN：關稅政策陷打地鼠困局

路透：川普將擴大軍售台灣！　喊話台灣在野黨「別擋國防預算」

外媒：美封殺陸「國產大飛機」　恐禁止出口發動機等關鍵技術

7家旅平險納法定傳染病保障　南山產險新入列

素顏參加面試「會不禮貌嗎？」　過來人曝關鍵：有精神很重要

減重必看！營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

快訊／台南安平運河驚傳溺水　女子搶救上岸已死亡

呂秋遠想找李怡貞打私生子官司！她曝「私下對話」嘆：兩人都有問題

金門小三通創高峰！端午連假首日航班客滿　1800人一早擠爆碼頭

金宣虎遭酸民誹謗公司出手了！宣告「用法律解決」　喊話粉絲幫蒐證

啦啦隊4女神捲小三風波「前樂天最美MC發聲」！沐妍：太高沒富商喜歡

世壯運今晚閉幕！盤點10大之最　104歲林友茂、退役國手齊聚

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

國際熱門新聞

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

喊卡不到一天！　川普對等關稅暫允繼續徵收

白宮：美國需要水電工，而不是哈佛LGBTQ碩士

即／真子公主生了！　日本宮內廳證實

路透：川普擴大軍售台灣！籲在野黨勿擋預算

台男在韓又遭逮　偷拍國情院！疑是親中間諜

即／馬斯克請辭DOGE　川普白宮辦送別記者會！

1小時賺30萬　女靠「包水餃」致富

搭Uber被下藥　「370萬虛擬幣」遭洗劫

打臉川普　美法院阻止哈佛招收外籍學生禁令

洛杉磯8歲神童！　智商159堪比愛因斯坦

更多熱門

相關新聞

陸國防部長董軍缺席香格里拉對話 僅派解放軍國防大學代表團參加

陸國防部長董軍缺席香格里拉對話 僅派解放軍國防大學代表團參加

第22屆香格里拉對話會（香會）今（30）日晚間在新加坡登場，為期三天。主辦單位估算，來自約40個國家、550名防務高層、安全官員與專家將與會，美國由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）率團參加，將發表美國「印太新戰略願景」的主題演講。然而，大陸國防部長董軍此次缺席，大陸僅派出解放軍國防大學代表團出席，引起輿論熱議。

又一省緊急狀態！加拿大野火失控燃燒

又一省緊急狀態！加拿大野火失控燃燒

即／真子公主生了！　日本宮內廳證實

即／真子公主生了！　日本宮內廳證實

川普三腳凳被斷一腿　CNN：關稅陷打地鼠困局

川普三腳凳被斷一腿　CNN：關稅陷打地鼠困局

路透：川普擴大軍售台灣！籲在野黨勿擋預算

路透：川普擴大軍售台灣！籲在野黨勿擋預算

關鍵字：

軍武國際軍武以色列哈瑪斯加薩停火協議美國北美要聞川普

讀者迴響

熱門新聞

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

家寧被爆「海邊上空親密照」！

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

周杰倫公開找房子！

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

即／麻吉同遊澎湖酒後開打　27歲男重傷不治

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

大谷難超越？賈吉火力太扯穩坐第一

稅務局助家族尋回香山74坪百年祖產　市值逾千萬

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面