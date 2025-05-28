桃捷員工張俊傑運動無國界　世壯運勇奪1金1銀2銅佳績

▲桃園捷運公司企劃處員工張俊傑參加2025年世壯運，參加立式划槳等4個項目比賽都創下奪牌佳績。（圖／桃捷公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司企劃處員工張俊傑參加2025年世界壯年運動會中，總計參加立式划槳（SUP）等4項比賽，總計拿下1金1銀2銅佳績成績亮眼，其中在50歲以上男子12公里馬拉松競賽中，以2小時7分13秒勇奪金牌，達成「運動無界、人生無限」境界，為自己人生寫下亮麗篇章，更為桃捷公司增添光彩。

▲桃園捷運公司企劃處員工張俊傑參加2025年世壯運，在立式划槳等比賽項目均創下佳績。（圖／桃捷公司提供）

51歲的張俊傑參賽動機源於對SUP運動的熱愛與堅持，張俊傑認為，SUP（立式划槳）是項結合體力與技巧的水上運動，過去四年多來在朋友帶領下接觸此項運動，進而取得國家與國際教練證照。他自詡「年輕時曾是運動員，出社會後忙於工作與家庭，直到孩子上大學後才重新找回屬於自己時間逐夢。這次比賽不僅是自我挑戰，更要向孩子們證明，無論年紀多大，都要勇敢逐夢」。

桃捷公司表示，公司長期致力於打造幸福友善職場，鼓勵同仁參與各類運動與社團活動，公司內部設有多個由員工自行籌組社團，包括羽球、桌球、壘球、籃球、戶外運動、桌遊、KTV、社會服務等多元領域，公司除提供場地、經費補助外，更鼓勵社團定期舉辦交流賽、參加外部競賽，以提升同仁身心健康與工作幸福感。

▲桃園捷運公司企劃處員工張俊傑參加2025年世壯運，勇奪1金1銀2銅佳績。（圖／桃捷公司提供）

張俊傑參加世壯運比賽中脫穎而出，不僅展現個人對運動的熱情堅持，也呼應桃捷公司長期以來對員工健康的重視與投入。桃捷公司相信協助員工在工作與生活間取得良好平衡，才能創造工作動力與團隊凝聚力。未來，桃捷仍將持續對社團與運動活動的支持，鼓勵員工在工作之餘培養興趣、拓展生活圈，進一步凝聚團隊向心力，共創健康職場與幸福企業。