因應梅雨鋒面完成防汛整備　北水分署籲民眾加強防災作為

▲石門水庫蓄水率截至今天上午為止已達95.3%，北水分署評估梅雨鋒面會帶來豐沛雨量，預估水位應降至243.5公尺保留防洪空間。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央氣象署昨（27）日下午發布鋒面降雨資訊，預估明（29）日鋒面通過台灣時台灣西半部地區將有局部豪大雨發生機率，尤其北部地區有短延時大豪雨發生可能；經濟部水利署北水分署表示，已完成所轄水庫設施安全及穩定供水整備，籲請民眾隨時關注氣象資訊並保持警覺，同時避免靠近河道，以確保人身安全。

▲北水分署評估梅雨鋒面會帶來豐沛雨量，已進行水庫設施安檢及防汛演練。（圖／北水分署提供）

北水分署指出，石門水庫蓄水率截至今天上午10時30分已達95.3%，新竹寶山第二水庫則高達100%，分署評估水庫於此波鋒面期間放水機率高，近期除已進行水庫設施安檢及防汛演練，並規劃預降水位至243.5公尺，保留約1200萬立方公尺防洪空間，另外，台水公司相關區處已回報穩定供水整備完成，研判可充分應對可能發生的降雨情況，以確保供水穩定與防汛安全，籲請民眾放心。

▲北水分署評估梅雨鋒面會帶來豐沛雨量，已於防淤隧道放置淤土砂，以提升水庫防淤成效。（圖／北水分署提供）

北水分署強調，目前阿姆坪防淤隧道沖淤池已放淤土砂，將利用適當機時進行沖淤作業，以提升石門水庫防淤延壽成效。分署將持續密切關注氣象資訊，以確保水庫防汛應變作業順利進行，如有最新水情資訊將透過官方管道即時發布，籲請大家能共同防災以維護安全。