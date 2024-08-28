陸茶飲巨頭29歲創始人「入職海底撈」任獨董！　年薪超500萬

▲大陸手搖飲巨頭霸王茶姬的創始人張俊傑。（圖／翻攝自明亮公司）

記者鄭思楠／綜合報導

海底撈8月27日晚間發布2024年中期業績，與業績一起披露的還有一則董事任命。公告顯示，大陸茶飲巨頭霸王茶姬的創始人張俊傑獲委任為獨立非執行董事，自即日起生效。

據《時代財經》報導，公告稱，張俊傑（原名張軍），29歲，於2024年8月27日獲委任為海底撈獨立非執行董事，主要負責監督公司董事會並提供獨立判斷。雙方訂立委任函，自2024年8月27日起計為期三年。根據委任條款，張俊傑有權收取年度薪酬120萬元人民幣（約新台幣537萬）。

海底撈會選擇張俊傑並不意外。2017年，張俊傑創立霸王茶姬。目前，霸王茶姬已經成為大陸現制茶賽道的頭部品牌。

從區域性品牌成長為大陸全國性品牌，張俊傑帶領下的霸王茶姬僅用了3年。2021年，霸王茶姬還是一個活躍於西南三省的地區性茶飲品牌，門店不到500家。截至目前，已經在中國大陸開出近5000家店。2023年，霸王茶姬GMV達108億元（人民幣，下同），首次超過百億。

自此，張俊傑這位白手起家的90後也經常被外界作為「商業奇才」而談論。

17歲時，張俊傑在一家名為大維奶茶的連鎖品牌當店員，後因表現出色，成為該品牌雲南區域經營合夥人。2015年，張俊傑加入了一家位於上海的科技創業公司做海外銷售，並一路升至合作部副部長，負責亞太區。

今年4月，市場有消息稱，霸王茶姬最快年中赴美上市，集資金額介於2億至3億美元，將由花旗銀行及摩根士丹利負責籌備上市事宜。