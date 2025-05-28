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檢察官林淑瑗偵辦「跨域整合詐欺集團」　獲頒特殊貢獻獎

▲法務部長鄭銘謙昨天頒發「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」有功人員獎給桃園地檢署檢察官林淑媛。（圖／桃園地檢署提供）

▲法務部長鄭銘謙昨天頒獎表揚桃園地檢署檢察官林淑媛。（圖／桃園地檢署提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官林淑媛去年偵辦律師、銀行行員及幣商共組詐欺集團案件獲得台灣高檢署頒發「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」有功人員，昨（27）日榮獲法務部長鄭銘謙頒獎表揚，林淑媛以「律師、銀行行員、假幣商共組詐欺、洗錢集團案為例」報告，分享辦案經驗心得，從打詐實務工作之視野作出未來政策建議，獲得包括部長鄭銘謙在內法務部長官同仁之認同。

法務部昨天在北市天成飯店舉辦「新世代打擊詐欺犯罪行動策略2.0研習會」，桃檢檢察官林淑媛因去年指揮偵辦律師、銀行行員及幣商共組詐欺集團案件，受邀在研習會中提出「詐騙集團跨域整合之挑戰：以律師、銀行行員、假幣商共組詐欺、洗錢集團案為例」報告。

▲法務部長鄭銘謙昨天頒獎表揚給桃園地檢署檢察官林淑媛。（圖／桃園地檢署提供）

林淑媛檢察官因指揮偵辦此案件績效卓越，經法務部獲選為114年「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」有功人員，由部長鄭銘謙頒獎表揚勗勉。本案被害人逾200名、受騙金額逾新台幣1億3千餘萬元，危害社會甚深。經檢察官積極偵辦起訴由律師、台灣銀行行員、幣商等犯罪集團，利用法律、金融專業發起組成之新型態詐欺洗錢集團，及時遏止不法犯行，查扣被告等人財產逾6000萬元，澈底剝奪犯罪所得，彌補被害人損失。

因本案為首件公股行庫人員參與詐欺集團，促使主管機關稽核台灣銀行重罰2200萬元，銀行亦修正多項內控缺失，預防詐欺犯罪，對於新世代打擊詐欺犯罪甚有成效，發揮檢察官查緝犯罪進而引導政府政策之價值。

桃檢指出，林淑媛檢察官係司法官班61期結業，分發桃園地檢署未滿3年，但不囿於繁重案件壓力，對偵辦案件打擊犯罪仍充滿熱情及使命，屢次查獲詐欺集團、販毒集團等重大案件，此次更因偵辦此重大詐欺案件獲此殊榮，不僅對於檢察官專業職能及工作態度的高度肯定，更鼓舞桃園地檢署全體檢察官士氣。

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