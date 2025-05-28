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桃園男欲攻擊母親　遭母、姨持「擀麵桿+登山杖」痛打喪命

▲桃園市丁姓男子於2023年8月間在家中與父親口角，疑因精神病發欲攻擊勸阻的母親，丁母連絡妹妹協助，分持擀麵桿、登山杖痛打丁男卻失手打死。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲丁姓男子2023年8月間在家中與父親口角，欲攻擊勸阻的母親，丁母連絡妹妹協助，分持擀麵桿、登山杖痛打丁男卻失手打死。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市丁姓男子於2023年8月間在龜山區家中與父親起口角，疑因精神病發作欲攻擊勸阻的母親，丁母情急下連絡住在附近的妹妹趕來協助，分持擀麵桿、登山杖痛打丁男，隨後丁回房休息，下午被發現倒臥廁所昏迷，送醫急救後仍因皮下出血導致休克不治；桃園地檢署偵結依傷害致死罪嫌起訴，移請桃園地院國民法庭審理。

檢警調查，51歲的丁姓男子有精神病史，2023年8月7日上午9時許在龜山區住家中，因細故與父親起爭執，74歲的丁母見狀上前欲勸阻，結果丁男卻欲攻擊母親，丁父見狀上前攔阻，丁母躲進房間打電話通知住在附近的61歲妹妹前來排解衝突，但丁男仍餘怒未消，丁母與妹妹2人見勸阻無效，丁母先徒手朝丁男胸部毆打2拳，隨即拿擀麵桿毆打丁男手臂，妹妹則持登山杖毆打丁男手臂、胸口與頭部等處，2人持續毆打丁男近1小時才制止。

丁男後起身回房休息，下午2時許，丁父見丁男在房間沒有動靜開門查看，發現丁男倒臥廁所前，趕緊撥打119送醫急救，經醫護人員救治後仍於下午3時10分許因身體大面積瘀傷、頸部創傷、吸入嘔吐物導致皮下出血、休克與窒息死亡，案經龜山警分局偵辦將丁母與阿姨龍姓女子移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，丁母與妹妹龍女坦承犯行，但辯稱均無置丁男於死之意圖，檢方根據法醫相驗結果、現場照片等佐證，偵結依過失致死罪嫌起訴，移請桃園地院國民法庭審理。

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