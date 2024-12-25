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12月28日「全國客家日」快閃活動　竹市府邀民眾響應客語推廣

▲活動宣傳EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲活動宣傳EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

配合客家委員會訂定的「全國客家日」，新竹市政府將於12月28日下午2時，在巨城廣場舉辦「????講客」快閃活動。代理市長邱臣遠表示，活動將邀請新竹客家姐妹花歌手彤溫岑進行二重唱，演唱多首動聽的流行客家歌曲。此外，現場還將舉行「說客語‧換小禮」活動，期望吸引更多年輕族群認識並傳承母語文化，歡迎市民朋友踴躍參加。

邱臣遠表示，竹市是北部客家文化的重要聚落，為了讓更多年輕族群認識並傳承母語文化，市府團隊積極推廣客家語言與文化。除了陸續開設的客家主題圖書館與客家會館外，市府還建設了客庄環境步道與自行車道，並持續透過打造具有客家特色的設施及舉辦藝文活動，將客家語融入市民的日常生活，讓客語在社會中扎根發芽，實現文化傳承的目標。

民政處表示，自111年起，客家委員會將12月28日還我母語運動日定為「全國客家日」，期望透過舉辦客家活動，中央與地方攜手共同推廣客家文化。此外，市府在竹市各區開設客語認證班課程，便利市民學習客語，自110年起，客語認證獎金已發放達559人次，成效顯著；不僅如此，市府也將持續輔導客家社團舉辦各項藝文活動。

民政處表示，如何結合青年創意與資源，並促進青年積極參與客家文化，已成為客語扎根的重要一環。此次快閃活動將於年輕人常聚集的巨城廣場舉行，特別邀請擁有絕佳默契的彤溫岑二重唱現場演出。此外，現場還設有互動遊戲，參與者可兌換宣導小禮品，並邀請大家一同參與「說客語」的活動，與市府一起推廣客家文化，「講就著（對）了」！

民政處補充，客語是台灣多元文化的重要資產，這次活動以活潑的形式呈現，期望讓更多年輕人了解並體驗客語的價值與魅力。市府邀請市民朋友共同響應客語推廣活動，一起為客語傳承注入新動能。更多活動詳情請至「新竹市政府民政處」及「好客．新竹」臉書粉絲專頁查詢。

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