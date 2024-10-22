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來新竹市日式宿舍看藝術展　感受獨特的美感體驗

▲「下竹町」南大路警察宿舍展出「流星在呼喚-蔡文明創作展」。（圖／新竹市政府提供）

▲「下竹町」南大路警察宿舍展出「流星在呼喚-蔡文明創作展」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歡迎來日式宿舍看藝術展，感受獨特的美感體驗！新竹市代理市長邱臣遠表示，市府持續落實市長高虹安提出的「美感新竹」施政策略，積極推廣藝文活動。「流星在呼喚-蔡文明創作展」，自即日起至12月1日，在下竹町－南大路警察宿舍登場，藝術家蔡文明以「流星在呼喚」為題，讓觀眾跟「魚喵」乘著流星，光速躍進深邃宇宙；「萬物之境：常玉主題展」，自即日起至明年1月6日，在132糧倉新竹州警務部部長官舍登場，展出常玉的複製畫及周邊文創品，歡迎民眾踴躍觀展。

新竹市文化局長王翔郁表示，下竹町的「流星在呼喚-蔡文明創作展」是藝術家蔡文明以繪本故事的形式創作，展覽透過作品將現代人普遍感受到的寂寞具象化，深刻捕捉了人們對電子設備的依賴，並探討了這種依賴如何導致面對面交流的缺失。藝術家蔡文明的創造物「魚喵」將引領觀眾一同乘著流星，探訪孤獨的獅子座涅墨亞，感受那份直率而溫暖的童心。

王翔郁指出，藝術家蔡文明出生於新竹縣，擁有超過20年的品牌規劃設計領域豐富經驗。在陪伴女兒參與社區陶藝課程時，因緣際會發現藝術的樂趣與魅力，從此展開了創作之路。他的作品風格充滿童趣，融合陶藝技法與故事性元素，讓觀眾在欣賞作品的同時，重新體會到真摯而溫暖的情感聯繫。

文化局表示，132糧倉舉辦的「萬物之境：常玉主題展」，展出藝術家常玉的複製畫與周邊文創品，並結合132糧倉提供的精緻餐飲，以「景・食・藝」為主題，提升視覺與味覺的感官體驗至心靈層次。藝術家常玉(1895-1966)早年學習中國傳統山水畫，隨後遠赴巴黎深入鑽研藝術，作品巧妙地融合了東西方藝術特色鋒。

文化局補充，下竹町/南大路警察宿舍的開放時間為週二至週日，上午10時至下午6時；而132糧倉/新竹州警務部部長官舍的開放時間為週二至週六，上午11時30分至下午6時。非用餐時段可免費入館，歡迎大家前往參觀。系列活動詳細資訊可至新竹市文化局官網( culture.hccg.gov.tw )或臉書( facebook.com/culture.hccg )查詢，亦可撥打專線03-5425079或1999為民服務專線洽詢。

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