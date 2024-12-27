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「王者再現─曾侯乙編鐘複製件合作展演」　竹市演藝廳登場

▲「王者再現─曾侯乙編鐘複製件合作展演」開幕大合照。（圖／新竹市政府提供）

▲「王者再現─曾侯乙編鐘複製件合作展演」開幕大合照。（圖／新竹市政府提供）

凱擘新竹蔡文綺／採訪報導

王者再現─曾侯乙編鐘複製件合作展演」開幕記者會今(27)日於新竹市文化局演藝廳舉行，邀請臺灣國樂團帶來精湛演出，為為期4年的編鐘複製件展覽揭開序幕。新竹市文化局表示，今日活動新竹市代理市長邱臣遠、國立傳統藝術中心陳悅宜主任及來自各界的貴賓齊聚一堂，共同見證具有歷史意義的文化藝術盛事。此展以曾侯乙編鐘的複製件為主題，展示中國古代音樂與工藝的瑰寶，並融合現代音樂演出，為觀眾帶來一場視聽盛宴。

新竹市代理市長邱臣遠致詞時表示，看到精妙絕倫的曾侯乙編鐘複製品，立刻想到張藝謀導演的《英雄》，有關戰國時期相關的電影。感謝國立傳藝中心選擇新竹市文化局演藝廳，作為這次展覽的舉辦地點。竹市擁有三百年深厚的文化底蘊，是一座充滿創意與活力的城市，更是一座重視文化傳承與創新的城市。市府秉持高虹安市長提出的「美感新竹」施政策略，大力推動文化融合，此次曾侯乙編鐘複製件的展出，即是文化傳承的最佳體現，讓更多市民有機會感受中華文化的璀璨與魅力。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，傳藝中心秉持公共開放及活化傳統藝術精神，積極整合國內公共藝文館所資源，曾先後於國父紀念館、中山堂及國立自然科學博物館等重要館所展示本套曾侯乙編鐘複製件，即日起由新竹市文化局接棒耕耘。未來傳藝中心將與新竹市文化局攜手齊力，鏈結新竹在地青年國樂人才持續創作與展演，因此除靜態常設展演，臺灣國樂團也規劃帶來4年共計48場的編鐘演示，希透過展示與活動，激發大眾對傳統音樂及工藝的興趣，增進國人藝術文化素養。

文化局表示，曾侯乙編鐘作為中國古代音樂與工藝的巔峰之作，具有深遠的歷史與文化意義。這套編鐘出土於1978年湖北隨縣的曾侯乙墓，至今已有2400多年歷史。曾侯乙編鐘由65枚青銅鐘組成，涵蓋五個八度音階，是現存最完整且音律最精確的古代打擊樂器之一。此次展出的編鐘複製品是以1:1比例，忠實還原原作的結構、材質與音律，其「雙音設計」的特殊工藝讓每枚鐘能發出兩個不同的音高，這一創新技術讓編鐘能演奏出豐富的旋律與和聲，彰顯了古代中國音樂理論的高超水準，觀眾將能在展覽中近距離欣賞這件跨越千年的藝術珍品，並體會它所承載的歷史與意義。

文化局提到，期盼透過此次展演，讓更多人認識並欣賞曾侯乙編鐘的藝術價值與音樂魅力，深入了解這件古代音樂瑰寶的歷史與文化背景。市府將持續推動文化藝術發展，期待未來能辦理更多富有深度與意義的活動，將竹市打造成一個文化與科技並進、傳統與創新相容的城市。

文化局補充，今日開幕活動特別邀請臺灣國樂團現場演奏編鐘，展現了中國傳統音樂的精髓，透過編鐘的獨特音色，讓觀眾感受到古代樂器的非凡魅力。演出中，樂團巧妙地融合了傳統與現代的音樂元素，展示了國樂團在音樂詮釋上的深厚功力。這次特展「王者再現─曾侯乙編鐘複製件合作展演」將於新竹市文化局演藝廳2A展廳展出，展期即日起至117年12月15日，免費參觀，歡迎市民朋友踴躍觀展，更多資訊可至新竹市文化局官網( culture.hccg.gov.tw/ )、風城演藝臉書粉絲專頁( facebook.com/dongda17 )查詢。

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