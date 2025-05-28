凱特王妃被誤認成「威廉王子助理」　幽默回應展高EQ

▲英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton） 。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）向來是全球矚目的焦點，但這對皇室夫妻其實也有接地氣的一面。凱特王妃就曾在公開場合中被誤認為是「助理」，但她不僅不尷尬，反而以一句幽默回應巧妙化解，展現她一貫的高情商與親和力。

這段溫馨又好笑的插曲發生於2020年8月，當時威廉與凱特以劍橋公爵夫婦（Duke and Duchess of Cambridge）身分，前往位於威爾斯加的夫（Cardiff）的Shire Hall療養院，探視當地居民，這也是他們因應疫情規定配戴口罩期間的行程之一。

當兩人與曾一同玩過賓果遊戲的住民史密斯（Joan Drew-Smith）重逢時，喬安毫不掩飾地笑說，「你們那時候叫號叫得真爛！」威廉當下笑著解釋，由於口罩遮住嘴巴，確實會讓溝通產生些許困難，「我們因為疫情戴著口罩，有時候聽不太清楚，因為看不到對方在說什麼。」

沒想到話才剛說完，喬安突然指著凱特問，「那是你的助理嗎？」引來眾人一陣笑聲。

凱特則毫不遲疑地自嘲回應，「是啊，我的確是他的助理，而且當很久了呢！」這番風趣回答瞬間打破了現場的尷尬，也再度證明她面對突發狀況的穩定台風與親切態度。

根據《Hello!》雜誌報導，威廉事後還稱讚喬安，「我喜歡她的誠實，如果大家都能這麼坦率就好了！」