28歲女遊土耳其隔天就離奇病逝　回國驗屍才知「心臟整顆不見」

▲女子住院一天就不幸病逝，回國驗屍時才發現心臟不翼而飛。（示意圖／VCG）



記者王致凱／綜合報導

英國一名28歲女子與丈夫和孩子前往土耳其旅遊，未料剛落地不久就因身體不適而入院，隨後不幸去世。離奇的是，不僅女子的死因仍未查明，遺體運回英國驗屍時還發現，她的「整顆心臟」竟不翼而飛。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，28歲女子貝絲（Beth Martin）和丈夫路克（Luke Martin）在今年4月27日帶著兩名年幼孩子前往土耳其度假，才剛抵達當地沒多久，貝絲就因為「神智不清」被緊急送往當地醫院，並且轉入加護病房接受治療。

路克表示，在貝絲住院期間，他被禁止探望自己的妻子，院方也沒有向他說明貝絲的護理情況，只知道貝絲在入院第二天就去世了，而他還被指控涉嫌下毒謀殺而接受警方偵訊，幸好最後還給他清白。

根據家屬設立的線上募款頁面，醫生確實對貝絲的心臟有些擔憂，但沒想到她在入院後第二天就去世，至今死因不明，且當遺體被運回英國進行驗屍時還發現，貝絲的心臟已經被摘除。目前土耳其當局已經對該醫院展開調查。

根據英國外交部的旅行建議指南，土耳其法律規定驗屍官可以「未經家屬同意」的情況下取走遺體組織樣本或器官進行檢驗，並且不會主動告知家屬。雖然這類檢體通常會在檢驗完成後歸還，但在某些「特殊情況」下，遺體組織仍可能會被當局扣留。

雖然目前沒有證據顯示貝絲的死亡與非法器官交易有關，但根據世界衛生組織數據，土耳其是全球器官移植率最高的國家之一，截至2023年每百萬人就有61.5人接受器官移植，高於全球平均的25.84人，其中非法器官交易在土耳其仍然十分猖獗。

根據美國智庫「全球金融誠信」（Global Financial Integrity）在2017年公布的報告指出，一顆心臟在黑市的價格約為13萬美元至29萬美元（約390萬至870萬元新台幣），而肺臟的價格也與此相當。