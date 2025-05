英31歲老師「穿鞋昏倒」猝逝！突發心律失常奪命　研究揭5大警訊

▲英國一名年輕教師日前在自家穿鞋時,疑似突發心律不整失去意識,頭部撞擊牆面不幸身亡。(示意圖/VCG)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名年輕教師日前在自家穿鞋準備上班時,疑似突發心律不整失去意識,頭部撞擊牆面不幸身亡,死因為「突發心律失常死亡綜合症」(SADS)。瑞典近期也發表一項針對SADS的最新研究指出,這類猝死在發生前往往已有警訊,若能及早察覺,有望避免悲劇重演。

綜合外媒報導,年僅31歲的葛斯里(Patrick Guthrie)是一名中學老師。他去年12月初,因連續兩天未出席學校工作也未請假,校方通知家屬後,姐姐派翠西亞(Patricia Guthrie)前往他位於北倫敦伊斯靈頓(Islington)的住處查看,竟發現他倒臥在客廳地板、頭靠牆壁,已無生命跡象。

根據警方與驗屍報告,葛斯里可能在穿鞋時突發昏厥而跌倒,頭部撞上牆面成為致命傷。屍檢顯示其腦部有腫脹、額頭與小腿有瘀傷,但身上沒有出現用手撐地等保護性反射傷痕,顯示他在跌倒時可能已失去意識。

