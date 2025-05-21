英31歲老師「穿鞋昏倒」猝逝！突發心律失常奪命　研究揭5大警訊

▲英國一名年輕教師日前在自家穿鞋時，疑似突發心律不整失去意識，頭部撞擊牆面不幸身亡。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名年輕教師日前在自家穿鞋準備上班時，疑似突發心律不整失去意識，頭部撞擊牆面不幸身亡，死因為「突發心律失常死亡綜合症」（SADS）。瑞典近期也發表一項針對SADS的最新研究指出，這類猝死在發生前往往已有警訊，若能及早察覺，有望避免悲劇重演。

綜合外媒報導，年僅31歲的葛斯里（Patrick Guthrie）是一名中學老師。他去年12月初，因連續兩天未出席學校工作也未請假，校方通知家屬後，姐姐派翠西亞（Patricia Guthrie）前往他位於北倫敦伊斯靈頓（Islington）的住處查看，竟發現他倒臥在客廳地板、頭靠牆壁，已無生命跡象。

根據警方與驗屍報告，葛斯里可能在穿鞋時突發昏厥而跌倒，頭部撞上牆面成為致命傷。屍檢顯示其腦部有腫脹、額頭與小腿有瘀傷，但身上沒有出現用手撐地等保護性反射傷痕，顯示他在跌倒時可能已失去意識。

English teacher, 31, died after collapsing and banging his head while putting on his trainers, inquest told https://t.co/9dGPDxYa67 — Daily Mail (@DailyMail) May 19, 2025

醫師最終判定死因包括腦傷、姿勢性窒息、心跳驟停與SADS，體內未發現藥物或酒精成分，僅有咖啡因反應，顯示他當時可能正準備出門上班。

葛斯里生前健康良好，從未請假，家屬至今難以置信。法院最終裁定死因為自然因素，並表示他可能因急性心律不整導致昏厥、進而意外身亡。

瑞典哥德堡大學Sahlgrenska學院的托瑞爾醫師（Dr. Matilda Frisk Torell）主導的最新研究，針對2000至2010年間瑞典903起1至36歲年輕人猝死案例進行分析，發現其中22%死因為SADS，且多數為男性，平均年齡僅23歲。

研究更指出，高達52%的SADS死者在發病前曾出現異常症狀，包括心悸、昏厥、嘔吐及感染症狀等，部分人甚至曾就醫但未被診斷出潛在心律異常。其中，僅11%患者曾被診斷出心律異常，18%在心電圖中發現異常，如「預激症候群」（pre-excitation）等。

此外，約17%的SADS死者有精神疾病病史，11%服用相關藥物。托瑞爾醫師指出，精神疾病與SADS可能存在關聯，值得後續關注。

她也提醒，臨床醫師若能提高對這些前兆症狀的敏感度，有望在一般門診中及早發現高風險個案，防止悲劇發生。

