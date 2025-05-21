　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英31歲老師「穿鞋昏倒」猝逝！突發心律失常奪命　研究揭5大警訊

▲▼穿鞋,鞋子,球鞋。（圖／VCG）

▲英國一名年輕教師日前在自家穿鞋時，疑似突發心律不整失去意識，頭部撞擊牆面不幸身亡。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名年輕教師日前在自家穿鞋準備上班時，疑似突發心律不整失去意識，頭部撞擊牆面不幸身亡，死因為「突發心律失常死亡綜合症」（SADS）。瑞典近期也發表一項針對SADS的最新研究指出，這類猝死在發生前往往已有警訊，若能及早察覺，有望避免悲劇重演。

綜合外媒報導，年僅31歲的葛斯里（Patrick Guthrie）是一名中學老師。他去年12月初，因連續兩天未出席學校工作也未請假，校方通知家屬後，姐姐派翠西亞（Patricia Guthrie）前往他位於北倫敦伊斯靈頓（Islington）的住處查看，竟發現他倒臥在客廳地板、頭靠牆壁，已無生命跡象。

根據警方與驗屍報告，葛斯里可能在穿鞋時突發昏厥而跌倒，頭部撞上牆面成為致命傷。屍檢顯示其腦部有腫脹、額頭與小腿有瘀傷，但身上沒有出現用手撐地等保護性反射傷痕，顯示他在跌倒時可能已失去意識。

醫師最終判定死因包括腦傷、姿勢性窒息、心跳驟停與SADS，體內未發現藥物或酒精成分，僅有咖啡因反應，顯示他當時可能正準備出門上班。

葛斯里生前健康良好，從未請假，家屬至今難以置信。法院最終裁定死因為自然因素，並表示他可能因急性心律不整導致昏厥、進而意外身亡。

瑞典哥德堡大學Sahlgrenska學院的托瑞爾醫師（Dr. Matilda Frisk Torell）主導的最新研究，針對2000至2010年間瑞典903起1至36歲年輕人猝死案例進行分析，發現其中22%死因為SADS，且多數為男性，平均年齡僅23歲。

研究更指出，高達52%的SADS死者在發病前曾出現異常症狀，包括心悸、昏厥、嘔吐及感染症狀等，部分人甚至曾就醫但未被診斷出潛在心律異常。其中，僅11%患者曾被診斷出心律異常，18%在心電圖中發現異常，如「預激症候群」（pre-excitation）等。

此外，約17%的SADS死者有精神疾病病史，11%服用相關藥物。托瑞爾醫師指出，精神疾病與SADS可能存在關聯，值得後續關注。

她也提醒，臨床醫師若能提高對這些前兆症狀的敏感度，有望在一般門診中及早發現高風險個案，防止悲劇發生。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
7綠委譴責葉丙成　教育部送交委員會審議
悼念物擺滿草地「頭七全燒掉？」三峽區公所：還在討論
101輛郵局電動車燒毀！　原因曝光
山本由伸7局狂飆9K無失分！　110球寫生涯新高
洋男星罕說重話！　每天目睹2場面：台灣路上非常不安全
快訊／熱飆38.1度！　8縣市高溫警示
號召「包圍交通部」！　民團提3大訴求
三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物堆滿滿　廠商到場搭棚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣人在柬埔寨被抓！火災「神情慌張」搜出毒品　正面照曝光

中國影響力升溫　紐西蘭外長：太平洋不應淪為戰場

五角大廈又挨刀！　美防長下令「四星上將」裁減20%

英31歲老師「穿鞋昏倒」猝逝！突發心律失常奪命　研究揭5大警訊

墨西哥市長2幕僚「當街遭槍殺」倒血泊！　作案畫面曝

「只想生兒子」33歲爸揮刀刺殺懷胎5個月孕妻　還想砍死2女兒

辣妹裸泳脫光光！一跳進泳池「陌生男冒出來」　超糗真相曝光

快訊／日本廣島女高中生持刀砍「3女同學」！當場被逮

成年男假扮16歲高中生　入學16個月被踢爆「其實是24歲人父」

全球暖化「奇蹟般」控制得當　科學家：冰山融化仍不可逆

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【可愛爆擊】寶寶睡夢中露燦笑！下秒被自己奶音嚇醒XD

台灣人在柬埔寨被抓！火災「神情慌張」搜出毒品　正面照曝光

中國影響力升溫　紐西蘭外長：太平洋不應淪為戰場

五角大廈又挨刀！　美防長下令「四星上將」裁減20%

英31歲老師「穿鞋昏倒」猝逝！突發心律失常奪命　研究揭5大警訊

墨西哥市長2幕僚「當街遭槍殺」倒血泊！　作案畫面曝

「只想生兒子」33歲爸揮刀刺殺懷胎5個月孕妻　還想砍死2女兒

辣妹裸泳脫光光！一跳進泳池「陌生男冒出來」　超糗真相曝光

快訊／日本廣島女高中生持刀砍「3女同學」！當場被逮

成年男假扮16歲高中生　入學16個月被踢爆「其實是24歲人父」

全球暖化「奇蹟般」控制得當　科學家：冰山融化仍不可逆

列特博總經理參戰世壯運！隔25年合體陳冠任：大巨蛋猛轟力道十足

開車頻衝撞行人「不只有高齡者」　民團：應全面鑑定所有駕駛人

7-11推「拉拉熊野餐露營」周邊！「騎乘玩具、療癒睡袋」快閃購

吳釗燮神隱　王鴻薇嗆賴清德：到底派誰跟在野做「國安簡報」？

曬後秒敷蘆薈膠是錯！3大夏日易犯的錯誤護膚行為

路怒症駕駛狂飆後悔！醫揭「大腦真相」：4招穩定情緒

新冠回來了！　陸門診陽性率升至16.2％　新冠藥品訂單成長逾一倍

台灣人在柬埔寨被抓！火災「神情慌張」搜出毒品　正面照曝光

中國影響力升溫　紐西蘭外長：太平洋不應淪為戰場

旅展也要AI化！CloudMile萬里雲助東南旅遊打造「AI魔鏡」選旅體驗

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

國際熱門新聞

小姊弟相擁亡　「手臂遭砍斷」全身傷

空姐爆料　「和乘客打招呼」背後原因

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

2027恐爆台海戰爭！　《華爾街》曝中對台軍演目的：風險近臨界點

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

日媒預測：中國佔領台灣　美軍司令戰死

辣妹裸泳「陌生男冒出來」　真相超糗

川普嗆「吃下關稅」　沃爾瑪回應

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

金融市場疲軟、對伊朗制裁懸而未決　國際油價收低

美股全面收黑！標普連6漲止步　特斯拉逆勢硬漲近2美元

假蜜月「騙升等」成歪風　旅客拍片炫耀惹議

外籍駕駛車禍頻傳　日擬檢討駕照更換制度

冷血燒死女店員！美49歲死囚「注射處決」伏法

更多熱門

相關新聞

嘉市女師爆求愛畢業生！鹹濕對話流出

嘉市女師爆求愛畢業生！鹹濕對話流出

嘉義市某國小女老師遭網友爆料，長期以露骨訊息騷擾已畢業男學生，對話內容包括「戴套」、「口交」等性暗示用語，引發社會譁然。市府教育處證實已於19日接獲1999陳情信箱投訴，並迅速通報校方，啟動性別平等委員會調查，該名女老師目前已暫停聘任，靜待進一步釐清事實。

老師在教室激戰！小學生目睹嚇壞

老師在教室激戰！小學生目睹嚇壞

Defender完成達卡拉力車手簽約

Defender完成達卡拉力車手簽約

自掘墳墓　男沙灘挖2.5公尺深洞「瞬間被吞」

自掘墳墓　男沙灘挖2.5公尺深洞「瞬間被吞」

脫歐9年　英國歐盟攜手強化國防與貿易合作

脫歐9年　英國歐盟攜手強化國防與貿易合作

關鍵字：

英國教師猝死SADS心律不整

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

全台有雨！　鋒面報到時間曝

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

即／女騎士招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

台南死亡衝撞「夫妻永別」　護理師路過CPR搶救

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面