英32歲跳傘正妹「故意不開傘包」！重摔死亡　屍體躺農地

▲達馬雷爾跳傘時身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

英國一名32歲的跳傘愛好者4月在英格蘭跳傘時，因傘包未開，從1萬英尺高空墜落，當場摔死。然而經過調查，當天她使用的跳傘裝備並未故障，而死者死前一天才剛與男友分手，初步判斷她是故意不打開傘包，選擇在挑傘時結束自己的生命。

根據《鏡報》報導，英國32歲女子達馬雷爾（Jade Damarell）出生於香港，現居於威爾斯的卡菲利。她是一名行銷經理，平時熱愛跳傘，是一名跳傘運動員，並擁有超過400次跳傘經驗。然而她4月27日卻在跳傘時意外身亡。

達馬雷爾4月27日在英格蘭達勒姆郡跳傘時，墜落於農地身亡。而警方隨後也在現場發現一張紙條，初步排除他殺可能。最新的事故調查報告則指出，事發當天達馬雷爾所使用的裝備並未故障。

報導指出，達馬雷爾在事發前一天與交往8個月、26歲的汽車技師兼音樂人古德菲洛（Ben Goodfellow）分手。兩人從聖誕節起就開始同居，也經常一起參加跳傘活動。消息人士透露，古德菲洛在分手隔天照常去上班，沒想到同一天前女友卻跳傘身亡。

達馬雷爾的朋友直言，「這根本不是跳傘事故，可悲的是，我們認為她是故意的。達馬雷爾當天跳傘時根本沒打開傘包，整個人背部著地。」據悉，當時下墜的時速超過120英里。

同行者則表示，達馬雷爾在跳傘途中與同行者分開，隨後背部朝下墜落。驗屍報告指出，達馬雷爾的死因為「鈍力創傷」。

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