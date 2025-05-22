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心臟病誤以為氣喘！醫忽略關鍵警訊　英15歲少年踢球暴斃球場

▲▼心臟病發誤以為是氣喘！英15歲少年暴斃球場。（圖／翻攝自Ｘ）

▲傑克患有罕見心臟病，卻被誤診為氣喘，導致他身亡。（圖／翻攝自Ｘ）

記者王佩翊／編譯

英國一名15歲少年在運動後突然昏倒送醫治療，經診斷為氣喘，因此休息後便出院，怎知數周後在場上踢足球時再度失去意識，送醫搶救後不治。事後證實，少年其實並非罹患氣喘，而是罕見的心臟遺傳疾病，因此負責調查的驗屍官也直言，因為醫生「缺乏好奇心」，未進一步判斷症狀，才會延誤治療時機。

根據《每日郵報》報導，英國15歲少年傑克（Jake Lawler）2024年11月在學校球場上踢球時突然倒下，送醫搶救仍不治身亡。然而傑克的身體早在同年10月13日就出現異狀，當天他參加足球比賽時，在球場中失去意識，隨後被送往醫院治療。

傑克的父親指出，當時醫生曾安排傑克接受心電圖檢查，但是醫師卻未發現心電圖早已出現異常，也錯過進一步轉診的機會。負責調查傑克死因的驗屍官表示，根據傑克父親提供的病史，可以證實醫師當時並未正確評估傑克的病情。

傑克在治療時，曾向醫生表示「呼吸困難」，因此醫師判斷他是罹患氣喘，讓他休養後回家。傑克隨後被送回家庭醫生處接受複診，複診是在10月14日通過電話進行，10月18日則是面診。

傑克隨後被轉介給專門進行氣喘檢查的護理師，並在10月31日進行氣喘檢查。當時護理師認為傑克的情況不太正常，因此要求他與父親再去回診看醫生，因為他們不認為傑克是罹患氣喘。

直到2024年11月，傑克在比賽中倒下，送醫急救後無效，才發現他真正的死因是極罕見的基因性心臟病「雙心室致心律不整心肌病變」。

驗屍官直指，醫師未發現心電圖的異常與錯誤的診斷，是導致悲劇發生的關鍵，「如果當初有正確判斷，傑克或許不會在那天死亡」。

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