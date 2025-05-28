八炯曝錄音「中共統戰官員說館長在義烏做跨境電商」　館長回應了

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前宣布將前往中國探訪並全程直播，他強調自己沒有收錢，也沒有政治目的。不過，網紅八炯昨日（27日）公布一段錄音，聲稱是線人與浙江中共統戰部官員的聊天內容，對方主動提到館長，說館長在義烏做跨境電商。對此，館長回應，他3天前才說要去中國，連台胞證都還沒辦好，竟然就有中共官員跳出來說話，「每次說了都翻車你還信」。

▲八炯在YouTube頻道公開一段錄音，指稱中共統戰部官員主動提到館長。（資料照／記者湯興漢攝）

對於館長宣布要前往中國探訪的事情，八炯27日在YouTube頻道「攝徒日記FunTV」發布影片，並公布一段今年2月當地線人與浙江中共統戰部官員的聊天內容，對方主動提到館長，該官員表示，「在義烏啊，他上次跟你們台灣的，他邀了很多台灣的這個網紅過來，其中有一個網紅是前段時間剛來以後，就（直）播了一場，賺了一千多萬」。

八炯質疑，館長去義烏做電商是什麼，又培養了多少網紅卻不說，現在館長說要去中國，到底是要去那邊幹嘛，希望館長能出面說明。

▲館長隨即也在直播中回應錄音檔事件。（資料照／記者李毓康攝）

對此，館長也在27日開設直播回應，他強調，自己也可以放一段錄音，然後聲稱是民進黨的誰在講總統賴清德，「我可以找100個人來錄音，錄音沒什麼，這你還信喔？」況且他3天前才說要去中國探訪，連台胞證都還沒有辦好，竟然就有中共官員出來講話，「每次說了都翻車你還信」。

館長做出回應之後，有網友跑到八炯的YouTube頻道留言質疑，八炯則回覆，「笑死，人家是說他底下的人過去，不是他本人，『跨境電商』你們草的理解力真的很差，你整條影片根本就沒看完。」