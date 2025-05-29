孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　看片女網紅5萬交保

▲孫生涉嫌性侵等罪嫌，經檢察官訊問後交保50萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅孫生去年與B女相約用餐後，到飯店開房間，事後遭B女上網發文指控，被迫和孫生到摩鐵發生性關係，孫生不但留言自爆「可以隨時跟我要影片」，還涉嫌私下將影片交給吳姓女網紅觀看，台北地檢署28日指揮警方搜索拘提，查扣孫生和吳女的手機，檢察官29日晚間依妨害性自主等罪嫌，諭令孫生50萬元交保、限制出境出海，吳女則5萬元交保。

孫生(原名孫羿泩)在2024年7月8日約B女到北市一品花雕雞用餐，B女邀閨蜜一同前往，席間，孫生和A女到餐廳門口騎樓抽菸時，孫生突然邊拍A女的臀部，邊說：「屁股有肉哦，撞起來才爽。」

A女氣得到松山分局提告，檢警根據B女證詞以及餐廳監視器畫面，將孫生起訴，孫生曾喊冤表示，本來就約A女去開房間，B女出現，讓他以為2女都有意願，他只拍臀只是在調情，沒有犯意，法院認定孫生對A女拍臀約14次，依《性騷擾防治法》判刑5個月、得易科罰金。

▲吳姓女網紅交保5萬元。（圖／記者劉昌松攝）

判決書公布後，原本在案件中擔任證人的B女在Threads發文，指出當天她本來打算跟A女一起來開，因為「孫生非常的生氣 以至於我認為我可以留下來安撫他的情緒」，B女指控孫生「偷偷叫計程車要去薇閣」。

B女在貼文中表示，當時她「只想趕快把事情做完就離開」，且因為證據不足所以沒有提告。孫生在B女發文下方留言反駁，指出雙方一起拍了很多段性愛影片，且女方都自願也跟鏡頭互動，孫生還tag其他人說「可以隨時跟我要影片」。

檢警調查發現，孫生另外疑似提供性愛影片給吳姓女網紅觀賞，為防止相關私密檔案流傳，台北市刑大28日搜索拘提孫生和吳女的住處，29日移送北檢由檢察官複訊後，孫生依涉嫌妨害性隱私、妨害性自主以及違反《個資法》等罪50萬元交保，吳女則依《個資法》5萬元交保。