陸委會：館長在中國「會受禮遇」　對岸顯然「有安排」

▲網紅「館長」預告將赴陸。（圖／記者黃克翔攝）



記者蔡紹堅／台北報導

網紅「館長」（陳之漢）日前宣布將以「和平大使」的身分前往中國大陸。對此，陸委會發言人、副主委梁文傑表示，相信館長在中國會受到禮遇，因為國台辦發言人有特別歡迎館長過去，「相信他不會有安全上的問題。」

梁文傑29日在陸委會例行記者會上提到，現在這個時代，沒有人能自稱「和平大使」，祝館長順利、一路順風，「相信他在中國會受到禮遇，因為昨天國台辦的記者會有特別安排記者問這一段，國台辦的發言人也特別說歡迎他過去。」

梁文傑認為，對岸對於館長赴陸這件事情顯然有注意到，而且有安排，「相信他不會有安全上的問題。」

對於館長赴陸應注意的事項，梁文傑說，《兩岸人民關係條例》都有明確規定，「希望他不要做出一些違反法令的言行。」

陸委會主委邱垂正29日赴立法院報告時也被問及此事，他指出，館長是一般的國人，依照現行法令不需要政府許可，「我們也只能祝福他。」

國台辦發言人陳斌華28日在記者會上針對館長赴陸一事表示，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山與品嚐各地美食，體驗燦爛文化，先進科技和多彩生活，基於善意、實事求是向兩岸民眾分享自己的所見所聞，增進兩岸同胞彼此了解。

陳斌華並強調，「相信這位網紅（指館長）來大陸之行一定會順利順心！」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）