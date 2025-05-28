網紅跑趴被下藥！「斷片走不動」緊急送院　醫：是約會強暴藥

▲網紅馬里波薩自曝在派對中，疑遭人下藥、搶劫。（組圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

奧地利網紅兼真人秀明星馬里波薩（Vanessa Mariposa）最近自曝，她在西班牙馬略卡島（Mallorca）參加派對時，疑似遭人下藥、搶劫，導致她失去意識被送醫急救。她藉著自身經歷，警告粉絲保持警惕，並叮囑女性千萬不要讓飲品離身，以免成為下一個潛在受害者。

據《紐約郵報》報導，這名在Instagram上擁有80萬粉絲的32歲網紅，在最近上傳的影片中，分享了自己在西班牙遭遇的痛苦經歷。她表示，自己日前與朋友在馬略卡島參加了一場屋頂派對，不料卻在喝下3杯酒後，「莫名地感到非常不舒服」。

馬里波薩指出，她與友人從未讓飲料離開她們的視線，但她們的飲料似乎還是被人偷偷下了「約會強暴藥」，導致她之後出現劇烈嘔吐、無法行走等症狀，甚至失去當晚記憶。馬里波薩形容自己當時的情況極其危險，「我真的以為我會死」，並透露自己身上的卡地亞手鐲和手機SIM卡「全都被偷走了」。

馬里波薩懷疑，施害者原本可能有更惡意的計畫，所幸當時她的伴侶盧卡（Luca）及另一位朋友及時察覺異狀，迅速將她們帶離現場返家，才讓馬里波薩與友人「逃過一劫」。隔日，馬里波薩與朋友一同被緊急送醫，醫師也證實她們體內含有約會強暴藥的痕跡。

如今回想起這件事，馬里波薩表示她仍感到心有餘悸，目前已完成全身檢查，並感謝在危急中獲得朋友協助，才避免了更嚴重的後果。馬里波薩強調，自己分享這段經歷是希望提醒所有女性提高警覺，「不要輕信他人，也永遠不要讓飲料無人看管。那天晚上可能會發生更糟的事，請大家務必認真看待這類風險。」