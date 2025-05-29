館長宣布赴陸　邱垂正：我們只能祝福他！

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡紹堅／台北報導

網紅「館長」陳之漢宣布將赴中國大陸直播，引起熱烈討論。對此，陸委會主委邱垂正表示，館長是一般國人，依法不需要政府許可，「我們也只能祝福他，希望他能秉持對等、尊嚴，遵守《兩岸條例》的規範。」

邱垂正29日在立法院接受媒體訪問，對於館長赴陸一事，他說，館長是一般的國人，依照現行的法規並不需要政府許可，「我們也只能祝福他。」

不過，邱垂正也強調，「希望他能秉持對等尊嚴，遵守《兩岸條例》的規範，同時重視社會觀感，共同為台灣、為國家、維護整體利益。」

對於「館長」宣布赴陸一事，國台辦發言人陳斌華28日在記者會上提到，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山與品嚐各地美食，體驗燦爛文化，先進科技和多彩生活，基於善意、實事求是向兩岸民眾分享自己的所見所聞，增進兩岸同胞彼此了解。

陳斌華強調，「相信這位網紅（指館長）來大陸之行一定會順利順心！」

陳斌華還說，「只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣輕輕鬆鬆，大家會發現大陸同胞是美好的、先進的、安全的，大陸同胞善良熱情親切，只要來過一次，一定還想再來。」

▼網紅「館長」陳之漢。（圖／記者黃克翔攝）

