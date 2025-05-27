陸學者曝大陸找到「統一密碼」！　稱共軍這方面「贏得徹底」

▲兩岸關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

台海情勢變化備受關注，大陸涉台學者認為，大陸具有強大的「統一底氣」，並找到了「統一密碼」，也就是台海如果發生衝突，必定是一場「智慧化戰爭」，而共軍可能會「贏得徹底」。

香港《中評社》報導，上海台灣研究所所長倪永杰近日在一場會議中表示，大陸的大國重器正在「顯露神威」，在印巴衝突中的巴基斯坦依靠中國殲10CE戰機、霹靂15導彈系統完勝印度由法國「陣風」、俄羅斯「蘇30」及美國、以色列的混合軍事裝備，「揭開了大陸軍工高歌猛進的序曲」。

倪永杰說，美軍在西太平洋稱霸的時代已一去不復返了，解放軍反介入區域拒止能力已具備壓制美軍的條件。他稱，如果「台獨」分裂勢力、外國反華勢力逼迫大陸「攤牌」，必將加快統一時程、決定統一方式。

倪永杰強調，如果台海終有一戰，那一定是一場「台海智能化（智慧化）戰爭」，解放軍智能化體系、智威懾「將贏得全面、徹底的勝利」。他稱，這就是統一的底氣，也是統一的密碼。

復旦大學教授、台灣研究中心主任、美國研究中心副主任信強認為，在川普「美國優先」的基本路徑之下，川普新政府的兩岸政策可能出現極限施壓與戰略克制並存的特點。

因此信強指出，「台灣問題」在中美戰略博弈之中的不確定性與危險性將更加突出，美台軍事與安全關係也將在美國「以台制華」以及台灣當局「倚美謀獨」政策的推動下進一步升級，同時也會因川普獨特的執政和決策風格的影響，更加凸顯出交易性與議題聯動的特徵。

此外，信強認為，作為美台關係眾多議題中的關鍵一環，川普將會充分利用台灣當局的「不安全感」與對美安全依賴，以之為籌碼迫使後者在半導體、經貿等其他議題做出重大讓步。