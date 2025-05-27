「統一有至高無上價值」　陸學者：制裁的損失完全能承受

▲上海交通大學台灣研究中心主任盛九元。（圖／ETtoday資料照）

記者陳冠宇／綜合報導

兩岸是否可能開戰為近年熱門議題，大陸涉台學者表示，對大陸來說，統一有著「至高無上的價值」，如果到了大陸必須實現統一之時，外部制裁的損失完全「可以承受」；此外，戰時的外部支援代價，以及大陸被經濟制裁的情景，都與俄烏衝突不同。

陸媒《觀察者網》報導，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元表示，民進黨一直在向台灣民眾灌輸這樣一種觀點：「只要我們不走出關鍵的那一步，大陸不會打我們」。他說，所以台灣民眾就覺得，只要不正式宣布「台獨」、不跨過紅線，做其他的事情大陸不會有太多反應。

盛九元強調，但問題在於，民進黨正在一步一步地逼近那個紅線，「是民進黨虛假的敘事結構，把台灣民眾帶到歧途上去了」。他認為，大多數台灣老百姓還是不想發生衝突的。

其次，盛九元說，台灣和烏克蘭不一樣，台灣畢竟是個島，美西方不可能像援助烏克蘭那樣暢通無阻，源源不斷地給台灣援助，所以如果台海發生衝突了，美國想要援助台灣，要動腦子、想辦法，也要付出成本和代價。

盛九元還指出，台灣當局和部分台灣民眾還有一些誤區，比如認為一旦發生衝突，美西方會像全面封鎖和制裁俄羅斯一樣，對中國大陸進行封鎖和制裁。但這只會導致兩敗俱傷，不符合美西方的利益，因為中國大陸和世界的經濟聯繫非常緊密，制裁中國等於制裁自己。在這一點上，中俄的情況是不一樣的。

盛九元特別強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，如果真的到了大陸必須實現統一的時候，「我相信對大陸來說，這種可能的損失完全是可以承受的，而且大陸民眾一定也會支持這種做法，因為統一有著至高無上的價值」。

盛九元說，在這一點上，「台灣地區的民眾和很多美西方國家都存在誤區，認為我們擔心制裁，所以我們不可能動手，這種誤區建設在他們自己虛幻的敘事結構上」。