　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「統一有至高無上價值」　陸學者：制裁的損失完全能承受

▲▼上海社會科學院世界經濟研究所研究員、台灣研究中心執行主任盛九元。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海交通大學台灣研究中心主任盛九元。（圖／ETtoday資料照）

記者陳冠宇／綜合報導

兩岸是否可能開戰為近年熱門議題，大陸涉台學者表示，對大陸來說，統一有著「至高無上的價值」，如果到了大陸必須實現統一之時，外部制裁的損失完全「可以承受」；此外，戰時的外部支援代價，以及大陸被經濟制裁的情景，都與俄烏衝突不同。

陸媒《觀察者網》報導，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元表示，民進黨一直在向台灣民眾灌輸這樣一種觀點：「只要我們不走出關鍵的那一步，大陸不會打我們」。他說，所以台灣民眾就覺得，只要不正式宣布「台獨」、不跨過紅線，做其他的事情大陸不會有太多反應。

盛九元強調，但問題在於，民進黨正在一步一步地逼近那個紅線，「是民進黨虛假的敘事結構，把台灣民眾帶到歧途上去了」。他認為，大多數台灣老百姓還是不想發生衝突的。

其次，盛九元說，台灣和烏克蘭不一樣，台灣畢竟是個島，美西方不可能像援助烏克蘭那樣暢通無阻，源源不斷地給台灣援助，所以如果台海發生衝突了，美國想要援助台灣，要動腦子、想辦法，也要付出成本和代價。

盛九元還指出，台灣當局和部分台灣民眾還有一些誤區，比如認為一旦發生衝突，美西方會像全面封鎖和制裁俄羅斯一樣，對中國大陸進行封鎖和制裁。但這只會導致兩敗俱傷，不符合美西方的利益，因為中國大陸和世界的經濟聯繫非常緊密，制裁中國等於制裁自己。在這一點上，中俄的情況是不一樣的。

盛九元特別強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，如果真的到了大陸必須實現統一的時候，「我相信對大陸來說，這種可能的損失完全是可以承受的，而且大陸民眾一定也會支持這種做法，因為統一有著至高無上的價值」。

盛九元說，在這一點上，「台灣地區的民眾和很多美西方國家都存在誤區，認為我們擔心制裁，所以我們不可能動手，這種誤區建設在他們自己虛幻的敘事結構上」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汽機車考照變難！是非題全面取消、選擇題加嚴
獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失
快訊／SGA狂轟40分準大三元　雷霆西區決賽3比1聽牌
「別再搞黨魁選舉」　王鴻薇談朱交棒：勿讓被罷免藍委內外交迫
快訊／確定了！BLACKPINK來台唱2天　時間地點公布
快訊／謝國樑90度鞠躬道歉　批張淵翔：非常不應該
獨／貸款買特斯拉跑Uber養2娃+老母　高保費逼單親爸「裸奔
快訊／新莊命案！　「男女躺床」1死1傷
快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見
眭澔平驚險撤離！同團曾格爾也受重創「腳潰爛流血」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子懷孕37週吃冷藏食物後「流產」　醫：李斯特菌高峰要來了

「統一有至高無上價值」　陸學者：制裁的損失完全能承受

河南傳24小時禁酒令　公務員「全天候」遠離酒桌...官方低調不願證實

男愛挖鼻孔引發「丹毒」！臉腫成豬頭睜不開眼　高風險族群曝光

陸半導體龍頭併購成局！　陸媒嗨：晶片航母來了

上山採粽葉摘白色「巨大野菇」回家共食　陸一家四口中毒肝腎衰竭

陸公佈台灣駭客入侵「背後是民進黨當局」　批「技術水準較低」

中共攻台最佳時機「颱風前上班日」　雜誌分析打擊40設施癱瘓台灣

日本遊樂園將歸還4隻貓熊！　中國是否再出借…陸外交部回應

央視首度開拍「短劇」！　胡歌成主角…網驚呆：陣容超強

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

女子懷孕37週吃冷藏食物後「流產」　醫：李斯特菌高峰要來了

「統一有至高無上價值」　陸學者：制裁的損失完全能承受

河南傳24小時禁酒令　公務員「全天候」遠離酒桌...官方低調不願證實

男愛挖鼻孔引發「丹毒」！臉腫成豬頭睜不開眼　高風險族群曝光

陸半導體龍頭併購成局！　陸媒嗨：晶片航母來了

上山採粽葉摘白色「巨大野菇」回家共食　陸一家四口中毒肝腎衰竭

陸公佈台灣駭客入侵「背後是民進黨當局」　批「技術水準較低」

中共攻台最佳時機「颱風前上班日」　雜誌分析打擊40設施癱瘓台灣

日本遊樂園將歸還4隻貓熊！　中國是否再出借…陸外交部回應

央視首度開拍「短劇」！　胡歌成主角…網驚呆：陣容超強

黃燈還要衝「猛撞待轉車」3人重摔零件噴飛　恐怖畫面曝光

端午連假搶優惠　甜甜圈30元有找、冰淇淋半價

快訊／議會總質詢未現身！花蓮文化局長吳勁毅涉貪遭檢調帶走

賈永婕剛返台「明戰世壯運水球」！選手證疑錯字…意外洩身分證本名

苗栗酒駕女沒錢繳罰金被通緝　違停遭攔查狂逃！熱心男助圍捕

一蘭拉麵台北本店6/12重新開幕　衛生考量「移除飲用水龍頭」

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

嫌狗叫聲太吵！男把吉娃娃「塞烤箱烤死」　警震怒：應加重懲罰

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：議會查半年沒違法事由

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

大陸熱門新聞

中共攻台最佳時機曝光　雜誌分析打擊40設施癱瘓台灣

陸公佈台灣駭客入侵「背後是民進黨當局」 批「技術水準較低」

25歲正妹賣「小狗花束」月入12萬

小紅書受台灣年輕人喜歡 陸學者：治理台灣會比香港還容易

上山採粽葉摘白色「巨大野菇」回家共食 陸一家四口中毒肝腎衰竭

日本將歸還4隻貓熊…中國是否再出借？

央視首度開拍「短劇」！胡歌成主角

陸半導體龍頭併購成局！　陸媒嗨：晶片航母來了

男愛挖鼻孔　引發臉腫成豬頭

為殲-10、殲-16打前鋒　央視罕見披露「彩虹-7」無人機空戰

暗示與國台辦有溝通管道？　邱垂正：會提供必要資訊給對岸

陸生台北街頭嗨舉五星旗嗆「來驅離」　邱垂正：下次申請入境會嚴審

中國南方將迎今年以來「最強大暴雨」

河南傳24小時禁酒令 公務員「全天候」遠離酒桌...官方低調不願證實

更多熱門

相關新聞

中共攻台最佳時機曝光　雜誌分析打擊40設施癱瘓台灣

中共攻台最佳時機曝光　雜誌分析打擊40設施癱瘓台灣

港媒《南華早報》26日引述中國軍事雜誌《艦船知識》一篇綜合分析，稱北京可以透過摧毀台灣的30至40個關鍵基礎設施，來快速癱瘓台灣全島，且推算綜合一切條件推算，共軍攻台最佳時間點為「夏季颱風來臨前的上班日下午」。

王英津倡增加銜接性條款　打通大陸「反分裂法」與刑法

王英津倡增加銜接性條款　打通大陸「反分裂法」與刑法

周志懷：「兩國論」在台習以為常　但台獨無害論「會害死台灣」

周志懷：「兩國論」在台習以為常　但台獨無害論「會害死台灣」

川普嗆普丁：到底怎回事　擬擴大制裁

川普嗆普丁：到底怎回事　擬擴大制裁

川普改口！　私下認「普丁不打算停戰」

川普改口！　私下認「普丁不打算停戰」

關鍵字：

兩岸關係制裁俄烏衝突武統

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面