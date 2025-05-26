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北京密切關注烏俄！　美前副國務卿警告：衡量「攻台」可能性

▲▼烏俄。（圖／路透）

▲烏俄戰爭已經持續超過3年。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）25日警告，中國領導人正在密切關注，國際社會對於烏俄衝突的反應，用以衡量奪取台灣的可能性。

《國會山莊報》報導，雪蔓曾在柯林頓、歐巴馬與拜登政府時期工作，她接受「NewsNation」採訪時說，「中國正在關注俄羅斯與烏克蘭發生的事情。」

雪蔓解釋，「如果俄羅斯可以入侵一個主權國家，並且奪取全部、或者部分的烏克蘭，沒有人真正出面阻止。那中國就會認為，他們也可以奪取台灣，還有那裡製造的所有半導體，而且人們連眼睛也不會眨一下。這對我們來說，是一件很危險的事情。」

▲▼美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雪蔓曾在柯林頓、歐巴馬及拜登政府時期服務。（圖／達志影像／美聯社）

本月稍早，烏俄在土耳其達成換囚協議，並將針對更廣泛的和平協議，展開進一步對話。未料25日凌晨，俄軍卻又對烏克蘭多座城市，發動「開戰以來最大規模」的無人機與飛彈攻擊，導致至少12人喪生、數十人受傷。

對此，持續推動雙方和談的美國總統川普直言，「我對普丁正在做的事情很不高興。他殺了很多人。我不知道普丁到底是怎麼一回事。」烏克蘭總統澤倫斯基也呼籲各國加大對俄施壓，以利遏止暴行。

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