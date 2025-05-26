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中共攻台最佳時機「颱風前上班日」　雜誌分析打擊40設施癱瘓台灣

▲▼中國閱兵。（圖／CFP）

▲中國軍事雜誌分析，北京可摧毀台灣30至40個關鍵基礎設施，來快速癱瘓全島。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

港媒《南華早報》26日引述中國軍事雜誌《艦船知識》一篇綜合分析，稱北京可以透過摧毀台灣的30至40個關鍵基礎設施，來快速癱瘓全島，且推算綜合一切條件推算，共軍攻台最佳時間點為「夏季颱風來臨前的上班日下午」。

《艦船知識》5月號一篇文章分析，台灣是一個高度依賴進口能源與物資的島嶼，北京可透過精確打擊台灣30至40個「超級關鍵」的基礎設施節點，引發電力、水源、交通與網路等系統的連鎖崩潰，以快速癱瘓全島。

內容指出，台灣的基礎設施網路高度互聯但脆弱，是實施這種「城市體系崩潰」戰術的完美目標。屆時共軍不僅能以最小成本實現最大軍事效果，還能為「不戰而勝」創造有利條件，符合《孫子兵法》中所提倡的「上兵伐謀」。

文章介紹，台灣電力系統是整體基礎設施的核心，經模擬顯示，若共軍同時對台灣3座主要的發電廠發動攻擊，北部將有99.7％的機率全面停電，若時機把握得當，將可使「系統崩潰」加速向外擴散，導致水電中斷、交通停擺、通訊網路癱瘓、醫療服務延遲及糧食短缺。

文章認為，考慮台灣季節性與社會性因素，若要實現攻台最大成效，應把握颱風或選舉等社會性事件的特殊時機，而其中發動攻擊的最佳時間點正是「夏季颱風來臨前的上班日下午」。

文章還列舉共軍可能採取的攻擊方式，包括以精準導引武器打擊實體設施、網路攻擊癱瘓控制系統，以及使用電磁脈衝（EMP）干擾電子設備；或透過特種部隊實施定點破壞，甚至製造「自然災害」，人為引發山崩，以摧毀電力線路。

南華早報指出，目前尚不清楚該篇文章是否代表北京官方立場，但解放軍在今年4月的大規模演訓中已採取類似戰術，模擬打擊一座台灣最大的液化天然氣接收站。

▼中國解放軍054A型飛彈護衛艦「蕪湖」（Wuhu，舷號539，簡稱「蕪湖艦」）。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國解放軍054A型飛彈護衛艦「蕪湖」（Wuhu，舷號539，簡稱「蕪湖艦」）。圖為2019年1月17日停靠菲律賓馬尼拉的南港（South Harbor）。（示意圖／達志影像／美聯社）

 
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