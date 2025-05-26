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52年懸案破了！美男大生一夜失蹤　靈媒竟早預言「骸骨位置」

▲▼52年懸案破了！美男大生深夜失蹤　靈媒竟早預言「骸骨位置」。（圖／翻攝猶他大學）

▲道格拉斯在學校宿舍失蹤，52年後終於破案。（圖／翻攝YT@University of Utah、mountains.utah.edu）

記者吳美依／綜合報導

美國猶他大學（University of Utah）一名男學生從宿舍離奇失蹤，儘管當局展開大規模搜索，卻遲遲苦無線索，就此成為一樁懸案。52年後警方終於宣布破案，除了調查人員的努力，以及最先進DNA技術的協助，一名靈媒也發揮了重要作用。

道格拉斯（Douglas Brick）就讀大學4年級，活躍於多個學術組織，1973年10月12日卻從宿舍裡消失。警方與搜救隊展開瘋狂搜索，卻缺乏有效線索，此案就這樣擱置多年。當時有人推測，他輟學並搭便車前往另一個城市展開新生活，甚至早已逃離美國。

直到去年秋天，一名獵人在大學附近的黑山（Black Mountain）發現多個顱骨碎片，趕緊通報當局，終於出現一線曙光。今年5月初，DNA實驗室終於證實，這些骸骨確實屬於道格拉斯，與一名在世親屬的DNA吻合度高達99.9%。

根據猶他大學新聞稿，除了警方努力及最先進DNA技術，一名靈媒竟在破案的35年之前，就精準預測道格拉斯的骸骨位置。

道格拉斯的母親唐娜（Donna）已於2010年去世，但生前持續在日記裡寫下兒子失蹤案的最新進展。根據1990年一次紀錄，她在鹽湖城（Salt Lake City）某百貨公司認識了一名「自稱能夠通靈」的店員，便主動提出要求，「也許妳能告訴我，我的兒子發生了什麼事。」

靈媒店員回應，「他真的很希望妳找到他」，並且說出當時沒人知道的案情細節。她向唐娜表示，道格拉斯去了校園附近的山上，打算結束自己的生命，但後來開始感到害怕，卻因為天色太黑暗而滑倒了。

史特辛格少校（Major Heather Sturzenegger）與戴爾警探（Det. John Dial）剛接手此案時，只掌握了一堆互相矛盾的線索，根本無法推論出任何進展。

戴爾看到唐娜日記裡，靈媒吐露的細節時，印象非常深刻，「顱骨所在的地點，以及我在搜索過程中穿越的地形，兩側都非常陡峭、土質鬆軟。即使在白天，我都很難站穩腳跟，也很難搞清楚自己要往哪裡走。」

儘管調查人員尚不確定道格拉斯的死因，家屬仍感到相當欣慰，他們發布聲明，「我們從未停止期待……終於獲得一些答案，我們鬆了一口氣。52年後，這個結果雖然令人難過，卻也堪稱奇蹟。」

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