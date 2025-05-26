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阿北失蹤10年法院認證死亡　家人接一通電話揭「復活」真相

▲▼老翁、老人、阿公、獨居。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲70歲阿北失蹤10年被法院宣告死亡，未料竟出現在高雄市，因路倒送醫而揭開復活真相。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名70歲阿北，10年前不明原因自行離家後便與家人斷絕聯繫，音訊全無。由於多年未見蹤影，家人誤以為他已遭遇不測，3年前依法向法院聲請宣告死亡；離奇的是，他流浪到高雄市，因路倒送醫，社會局緊急通知哥哥到醫院，揭開「復活真相」，家人只好再向法院聲請撤銷死亡宣告。

該名失聯阿北其實一直在高雄生活。裁定書指出，他離家後有近8年時間居住在高雄某間宮廟，由廟方主委提供住所及生活所需。期間阿北得知家人為他聲請死亡宣告，甚至曾為此出庭，又自行離去，再度與家人失聯。

直到去(2024)年12月19日，他在高雄市街頭流浪因路倒被民眾發現，並通報消防局救護車將他送往醫院救治，社會局聯繫到其哥哥，請哥哥前往醫院處理相關費用，哥哥到院後，確認該名阿北確實是失蹤多年的弟弟，並拍照存證。

家人依法聲請撤銷死亡宣告，提出診斷證明書、就醫照片等證據佐證。法院審理後，確認阿北尚在人世，因此裁定准許撤銷死亡宣告，正式讓他「復活」。

由於死亡宣告一旦撤銷，當事人的權利義務將恢復，阿北3年前被宣告死亡後，家人隨即辦理土地分割，由家人繼承阿北的部分，如今恐需面臨協商返還等問題。

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