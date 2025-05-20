赴日登山離奇失蹤2年！　尋獲60歲台裔婦「部分骨骸」死因不明

▲60歲的吳-穆拉德在2023年獨自赴日登山時離奇失蹤。（圖／翻攝自Facebook／Help Find Pattie）



記者張方瑀／綜合報導

美國康乃狄克州一名剛退休的60歲台裔婦人在2023年獨自赴日登山時離奇失蹤，歷經近兩年漫長搜救，最終於本月發現她部分遺骸，證實已經罹難，目前尚無法判定死因。

根據《紐約郵報》報導，60歲的吳-穆拉德（Patricia “Pattie” Wu-Murad）是台灣移民二代，她原計劃於2023年4月10日從滋賀縣東近江市出發，徒步穿越約18公里前往大阪，途中預定與友人在靈山寺（Ryozen-ji Temples）會合，卻自此人間蒸發。

吳-穆拉德的丈夫柯克（Kirk Murad）在她離奇失蹤後曾表示，最後一次與妻子通話是在2023年4月7日傍晚，當時妻子說會去熊野古道，約需4天左右。其間她又透露腳趾不適，因此柯克猜想，妻子可能「錯信他人」搭上便車後遇上不測，但目前沒有證據支持這個說法。

▲60歲的吳-穆拉德。（圖／翻攝自Facebook／Help Find Pattie）



儘管美日雙方動員大規模搜救，包括FBI、美國大使館、日方警方與搜救專家等，卻遲遲未能發現任何線索。去年9月，一名釣客在鄰近登山路線的溪流邊意外撿到她的背包與一隻登山鞋，日本警方立即展開新一輪搜索，但仍無所獲。

直至今年4月27日，曾參與初期搜救行動的成員重返現場，再次搜查背包發現地點時，意外尋獲部分遺留物與一段疑似人骨的股骨。

家屬在臉書社團「Help Find Pattie」發文指出，DNA檢驗結果於5月9日出爐，確認遺骸正是吳-穆拉德本人，「我們摯愛的妻子、母親、姊妹、女兒、阿姨與朋友已經離開人世。」

吳-穆拉德的死因與當時情況仍充滿疑問，柯克坦言，希望未來仍有其他登山客能在該區域發現更多線索，「也許還有她的其他物品，也許會拼湊出她最後的行蹤。」

據悉，家屬正安排將遺體運回美國舉行追思儀式。柯克也呼籲所有計劃獨自登山的人務必多一分警覺，「如果你要單獨出發，請穿戴可定位裝置，也要記得，明天並非理所當然。」