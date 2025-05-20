詐團車手假聰明「3鄉鎮10次提款62萬」　還是栽在屏東警手裡

▲恆春警方逮獲顏姓車手 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春警分局轄內發生1名詐團車手，連續10次於多處ATM提領62萬元贓款，警方獲報後組成專案小組追查，鎖定顏姓男子涉案，19日在恆春鎮恆南路將其查獲，並起出犯罪所得及高價手機，全案依法送辦。

恆春警分局於4月下旬獲報，稱有詐團車手於本轄數個ATM提領贓款，數額高達62萬元，警次獲報後相當重視，立即由分局長指示偵查隊組成專案小組進行偵辦。

經員警抽絲剝繭後發現犯嫌為規避查緝，2天內自凌晨至下午數個時段，分別於車城鄉、恆春鎮及滿州鄉共提10次，金額高達62萬元，經過濾監視器及實施查訪發現為轄內顏姓男子所犯，報請屏東地方檢察署指揮偵辦並核發拘票，於昨(19)日上午11時許在恆南路拘獲顏嫌到案，並起出剩餘犯罪所得3200元，iPhone16 ProMax高價手機(價值約4萬3千元)1支，經警詢後認顏嫌涉有嫌疑，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

打擊詐騙犯罪是當前警察重點工作，恆春警分局將持續加強偵、防力道，守護民眾財產安全。呼籲若接獲可疑來電、加入陌生群組等，都要提高警覺，並可撥打165反詐騙專線查證，共同防堵詐騙，本分局將持續與民眾合作，共造無詐生活環境。