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登山網美陳屍荒野「偏離山徑500多米」　最後發文曝光

▲▼美登山網美「離奇陳屍登山口」死因不明　最後發文曝光。（圖／翻攝Instagram@itshanrose）

▲漢娜失蹤隔天，被發現陳屍山徑600碼之外。（圖／翻攝Instagram@itshanrose，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國登山網美漢娜（Hannah Moody）22日被發現陳屍在亞利桑那州一處沙漠保護區，但其遺體距離山徑竟有600碼（約548公尺）之遠。她生前最後貼文提到，自己樂觀面對生活挑戰，由衷感謝上帝的安排。

《福斯新聞》報導，31歲的漢娜曾在Instagram發文，宣布自己即將出發，並且帶了5加侖（約19公升）飲用水，稍後卻與友人失聯，21日晚間被通報失蹤，引發大規模搜救行動，22日中午尋獲遺體。

除了搜救隊徒步協尋以外，當局也出動無人機與直升機搜索，他們發現漢娜的汽車停放在史考茲谷（Scottsdale）「麥克道爾索諾蘭保護區」（McDowell Sonoran Preserve）停車場，遺體距離登山步道約有600碼之遠。

▲▼美登山網美「離奇陳屍登山口」死因不明　最後發文曝光。（圖／翻攝Instagram@itshanrose）

警方表示，「在一場針對失蹤登山客的廣泛搜索之中，這是一個令人心碎的發展」，他們仍在拼湊事發經過，目前沒有看到明顯的謀殺或創傷跡象，受害者死因也尚不清楚，最終結果將交由法醫判斷。

漢娜是一名經驗豐富的登山家，經常在社群媒體分享相關經歷與勵志文章。本周稍早，她發布最後一段影片，一邊徒步登山，一邊感謝上帝讓自己在任職餐廳裡，獲得輪值早班的機會。

漢娜坦言，一開始很擔心早班薪水變少，但她非常喜歡夕陽，也很享受日落時分走在山徑上，過去卻沒有太多機會付諸行動，「這真是太貼心、太體貼了……不論你正在經歷什麼挑戰，都可能有好的一面。」

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