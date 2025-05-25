西嶼鄉59歲女夜照撿貝下水失聯！岸邊獨留機車　漏夜搜索未果

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

澎湖縣西嶼鄉池東村一名盧姓女子昨（24）日晚間，前往西嶼鄉「福聚園」納骨塔前海域（俗稱學仔尾）夜照撿拾貝類後失聯，家屬擔心其安危，晚間緊急向警方報案。消防局接獲警察局通報後，現場計動員消防、警察、岸巡單位等多方人力與空拍設備及巡防艇，徹夜搜索，截至今（25）日上午10時仍未尋獲失蹤女子，搜救工作仍在持續進行中。

▲澎湖縣西嶼鄉池東村一名盧姓女子疑落海失聯。（圖／記者陳洋翻攝）

據調查，失聯者為59歲盧女，家住西嶼鄉池東村，昨晚19時許騎乘機車前往池東村「福聚園」納骨塔前海域撿拾貝類，家屬見她遲遲沒回家，心急於晚間21時46分向警方報案。勤務人員到達現場後，發現其機車停放於岸邊，車鑰匙未拔，研判其下水失聯的可能性高。

由於天候不佳、風浪增強，搜救人員初期僅能沿岸際進行搜索。岸巡單位亦動員10人並派出空拍機執行搜尋，至晚間23時20分，潮水漸退，消防局再派遣搜救人員2人涉水登上學仔尾島礁搜索，惟迄凌晨1時許，仍未發現盧女蹤影。

今（25）日上午7時，消防局再派遣6人與空拍機持續執行搜索，由大隊長陳永春負責指揮。目前無人機搜尋範圍擴大至赤馬海域，仍未發現失聯的盧女，第三階段將規劃延伸至內垵沙灘海域搜尋。