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公司「有失戀假」竟真的能請！她曝員工福利　網羨慕炸：缺人嗎

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

許多公司會祭出各種福利制度，吸引優秀人才。就有女網友透露，他們公司不僅有生日假、失戀假、家庭照顧假等，每年有員工旅遊，甚至每個月會補助員工保健食品，種種福利制度羨煞大票人，洗版直呼「還有缺人嗎」、「想請問薪資大概多少」。

女網友在Dcard發文提到，畢業後進到公司已滿兩年，蠻慶幸自己一畢業就找到這份還不錯的工作，不僅主管、同事間感情融洽，連客戶都很好，而最滿意的莫過於公司福利了。

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原PO進一步表示，他們有帶薪生日假、失戀假、家庭照顧假，還有每個月能一次遠端工作，「帶薪假真的超讚，公司1年給7天，生日假不限生日當天，當月可隨意選1天；然後失戀假是真的，一開始還不太好意思跟老闆提，沒想到訊息一傳出去，老闆馬上答應，還讓我收拾好心情再上班；遠端的部分，雖然很多外商公司幾乎是天天居家辦公，但對我來說，每個月有一天能到咖啡廳上班，已經很棒了。」

▲▼辦公室,辦公,一般事務所。（圖／示意圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，除了基本的健康檢查，公司每年也有員工旅遊，平時還提供零食、固定飲料日，以及每個月補助保健食品，她不禁笑說，「這個算是比較特別的，在面試時老闆就有跟我提到，他很注重身體健康，所以全公司都有補助保健品的訂購。」

對此，網友們紛紛回應，「這才是把員工當人的公司啊」、「好想知道哪一間」、「請問在哪裡？還缺人嗎？謝謝」、「想進去」、「這福利給好給滿欸，想問公司還有缺人嗎」。

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