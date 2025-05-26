人氣燒肉店「無預警關門」一票人震驚　暗黑內幕疑曝光！

▲業者宣布停業。（圖／翻攝自臉書／一生燒肉）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園中壢區知名燒肉店「一生燒肉」，日前突然在臉書宣布停業，業者表示，用這樣毫無預警的方式告訴大家，其實是有太多的捨不得。公告掀起熱論，不少在地人驚呆直呼，「前幾天還接預約的說」、「有在別的社團看到欠廠商錢」。

「一生燒肉」日前在粉專發文宣布停業，表示「謹此感謝大家長久以來，對一生燒肉的支持及愛顧，有功不可沒的夥伴們，有一路相挺的客人們，經過審慎評估，於2025年5月15日為最後營業日。用這樣毫無預警的方式告訴大家，其實是有太多的捨不得，對此帶來的不便...珍重再見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，就有網友挖出內幕，廠商疑似發文砲轟，「原來現在的做法是貨拿了，帳欠著，然後到了自己要錢的時候，一紙通知就當聖旨發下來，真是妙阿，這種邏輯若能上市，一定大賣。」

▲網友疑挖出內幕。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

文章也被轉發至地方社團「桃園爆報」，掀起熱烈討論，大票網友留言直呼，「被稱為中壢烤肉界天花板的一生燒肉，包括其他品牌全突然宣佈結束營業，原來是有卦」、「難怪找一堆YTR去拍」、「現在餐飲業也在玩炒短線喔」、「沒錢給廠商直接收」、「廠商不用活命嗎」。

另外，店家粉專的關門公告，被上百位網友洗版，但目前留言內容都已被隱藏。至於Google也已顯示「永久歇業」。《ETtoday新聞雲》記者稍早致電店家，不過至截稿前並未取得回應。