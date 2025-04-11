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健康購物新體驗！「達摩本草」全新產品上市　Coupang酷澎搶先販售

健康購物新體驗！「達摩本草」全新產品上市 Coupang酷澎搶先販售（圖／Coupang 酷澎提供）

▲達摩本草推出全新產品「消化道守護益生菌粉包」，在Coupang酷澎搶先販售，以專業共同守護全家消化道健康。（圖／Coupang 酷澎提供）

消費中心／台北報導

隨著現代人健康意識高漲與保健食品需求日益增加，美商電商平台 Coupang酷澎積極擴展營養保健商品線，攜手多家優質品牌，提供消費者更多元的健康生活解決方案。此次與致力於草本健康生活的植萃健康品牌-達摩本草合作推出全新產品「消化道守護益生菌粉包」由酷澎搶先開賣，將為台灣消費者帶來更便利的健康補給新選擇。

生活節奏緊湊、壓力與飲食習慣不良，常使腸道健康亮起紅燈。達摩本草長期專注草本營養領域，本次新品「消化道守護益生菌粉包」由營養師、植物學家、生技博士等跨領域專家團隊共同研發，採用來自日本GMP認證的22+1專利菌株，搭配純植物配方，為現代家庭量身打造每日保養方案。

健康購物新體驗！「達摩本草」全新產品上市 Coupang酷澎搶先販售（圖／Coupang 酷澎提供）

▲達摩本草「消化道守護益生菌粉包」結合營養師、植物學家、生技博士等不同領域的專家團隊所研發，提供消費者最完整的消化道保健方案。（圖／Coupang 酷澎提供）

達摩本草「消化道守護益生菌粉包」採用由日本技術研究所精心研發的菌株，百分之百全部採用日本研發的高規格益生菌，依據原料文獻實驗，可協助調整腸道菌叢、促進順暢排便，讓排便規律成為日常，更進一步幫助身體吸收食物中的養分，提升整體營養利用效率。內含的特定菌種同時對骨骼機能有所助益，為日常活動與穩定健康狀態提供支撐。此外，透過優化腸道微生態環境，幫助調整生理機能，維持體內平衡；進而穩固日常的保護力基礎，讓全家人都能擁有健康好體質。

「消化道守護益生菌粉包」採用 3秒瞬溶顆粒劑型，無須搭配水飲即可入口即化，不嗆口、無刺激感，對兒童與銀髮族也相當友善。包裝設計為鋁袋獨立包裝，不僅全易撕、方便攜帶，亦強化保存安全性。產品堅持不添加人工色素與防腐劑，純粹成分更令人安心。達摩本草通路事業發展部部長蔡鴻陵表示：「我們秉持『有感、植萃、溫和』三大理念，保留大自然珍貴的植物精華，讓健康不再是一種負擔，而是一種生活態度。這次益生菌新品的推出，正是為全家打造日常健康的最佳起點。」

除了本次新品外，Coupang酷澎亦販售另一款人氣商品-達摩本草「五國專利300億ABC益生菌」，曾榮獲「國家品牌玉山獎」與「Monde Selection特級金獎」肯定，長期以來深受消費者好評。如今再推出「消化道守護益生菌粉包」新品，勢必再掀一波搶購熱潮。

Coupang酷澎以火箭速配服務深受台灣消費者喜愛，近期推出的 WOW會員制度，更提供「無條件免運、不限品項、不限金額」的創新購物方案，重塑健康商品的採購方式，讓家庭補給零負擔、更加無痛，開啟健康購物新體驗。

健康購物新體驗！「達摩本草」全新產品上市 Coupang酷澎搶先販售（圖／Coupang 酷澎提供）

▲美商Coupang酷澎針對消費者健康意識提升以及對保健食品需求的增加，持續與國內外優質品牌合作擴展高品質營養保健食品品項，提供消費者多樣的產品選擇。（圖／Coupang 酷澎提供）

想為自己與家人打造更純淨的健康生活，從腸道保養開始。達摩本草「消化道守護益生菌粉包」於Coupang酷澎獨家搶先販售，讓消費者以最便利的方式、最安心的選擇，迎接健康新日常，也進一步落實達摩本草「守護健康」的品牌承諾。即日起加入Coupang酷澎選購，為自己與家人打造健康好體質！

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