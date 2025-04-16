台灣保健品牌發光！東森攜手喬依展現國際實力　妍美会與萬壽元橫掃三大發明獎

▲「妍美会激活安瓶」於日內瓦發明展獲金牌，創辦人尚盧文森博士(左)親自簽名留念，見證台灣品牌國際亮眼表現。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森集團深耕大健康領域再傳佳績，合作夥伴喬依國際旗下的保健品牌「妍美会」與「萬壽元」系列產品於半年內連續斬獲韓國首爾、瑞士日內瓦及中東科威特三大國際發明展多項大獎，表現備受各國評審肯定，展現台灣保健科技的創新實力，也為「東森嚴選」在國際市場再添光芒。



在2025年4月13日剛閉幕的第50屆瑞士日內瓦國際發明展中，「妍美会激活安瓶」自數千項參賽作品中脫穎而出，榮獲金牌肯定，並獲發明展創辦人尚‧盧文森博士與國際發明協會主席拉斯提加爾博士親自祝賀，並首度為台灣商品簽名加油，成為今年台灣代表團的亮點之一。台灣駐日內瓦代表處處長李冠德亦特別到場致意與代表團合影，肯定台灣品牌於國際的優異表現。

▲妍美会在2025年日內瓦發明展橫掃千軍，勇奪金牌與大會特別獎。

▲台灣駐日內瓦代表李冠德處長到場關注妍美会展品，與團隊合影留念，支持台灣品牌登上國際舞台。

同場競賽中，另一參展作品「妍美会葉黃素」，因設計與應用潛力表現優異，原列保健食品類參賽，經大會評審團特別推薦轉列至「藥品類」進行評比，最終擊敗上百項產品對手，榮獲「大會特別獎（Grand Prize）」，成為全場焦點，展現產品在創新研發上的成果與國際關注度。此外，妍美会新一代產品「神泌錠」亦於現場吸引多位國際專家與學者主動關注，肯定其結合外泌體技術的研發潛力。

▲妍美会國際首戰告捷 韓國首爾發明展勇奪多項大獎。

▲喬依國際與東森購物合作推動保健創新，2024年於首爾國際發明展勇奪雙金獎，今年1月更獲台北市長蔣萬安親自接見與肯定。

早在2024年11月東森與喬依國際團隊代表台灣參與2024年11月韓國首爾國際發明展，即以「激活安瓶」及「褐藻糖膠」雙雙獲得金牌與大會特別獎肯定。今年1月更獲台北市長蔣萬安親自接見與頒獎，肯定其於保健科技與研發推廣的努力與貢獻。

緊接著於2025年2月舉辦的中東科威特國際發明展中，「萬壽元蚓激酶」榮獲全場最高榮譽 The Best Invention 大獎，而新品「外泌體女神液」亦於會場受到多國皇室與專業人士的積極肯定，展現台灣保健品於中東市場的潛力與關注度。

東森購物表示，近年積極推動預防醫學與健康科技應用，從會員健檢中心到智慧營養補充，持續投入資源拓展創新布局。此次妍美会與萬壽元產品能於世界舞台屢獲殊榮，除見證台灣研發實力，更驗證東森攜手優質品牌共同推動大健康產業升級的願景。未來東森將秉持「守護會員健康」核心理念，攜手更多優質夥伴，強化健康營養產品的研發布局，推動台灣品牌在全球健康產業穩健發展、持續發光。

▲中東科威特發明展榮獲最高榮譽— 最佳發明大奬。

