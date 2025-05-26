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老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

▲▼高雄快訊,急診,送醫,。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來，台灣急診醫護人員爆發大規模離職潮，新光醫院急診主治醫師侯勝文也發現，除了長者帶長者看診的情況越來越普遍，照護者年齡更大到無法負擔照護責任，這會導致護理師工作量、壓力爆表，當他們跑光了，醫師也會心生退意，「一切都是現在進行式！要止血要快！」

侯勝文在臉書提到，他最近觀察急診病人群像，發現長者帶長者來看診的狀況越來越普遍，「坦白說，這也不是新聞，隨著兒科病人越來越少，就診平均年齡增加，不過是反應人口金字塔現狀而已；但令我震驚的是，最近長者病人的照護者，年紀實在大到無力負擔照護責任了，不要說幫助病人不跌倒，我們都還怕照顧者自己跌倒呢！」

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他表示，在這種照護能力不足的情況下，讓急診內本來就沒有固定護病比的護理師壓力爆表，也很容易跟病家起衝突，「就像有位老爺爺腹瀉需要換尿布，請病人也白髮蒼蒼的太太幫忙，她兩手一攤說我不會，請她聯絡兒女、媳婦來處理，太太也不願意，說年輕人要上班。」

▲▼ 老人,拐杖,長輩,爺爺,奶奶,阿公,阿嬤, 。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

侯勝文直言，「我倒不是跟大家要醫學倫理的答案，而是請大家想像，在這過程中，護理師受到多少的折磨，包括家屬給的與自責的情緒都有。還是那句老話，護理師們跑光了，醫師也會覺得上起班來很恐怖，也跟著心生退意了，一切都是現在進行式，要止血要快！」

對此，網友們紛紛回應，「很慘，但我也不想多講了」、「其實已經這樣很久了，腸癌病人很明顯」、「倡議團體一直要推全責照護，猜猜看反對最用力的是......」、「血流乾了就止血了」、「這其實不是政策問題，是政治問題，很難」。

．本文由侯勝文授權引用。

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