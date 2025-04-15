東森購物嚴選華陀扶元堂「魚油神作」　榮獲最高榮譽Monde Selection特級金獎

▲華陀扶元堂高單位魚油榮獲世界級Monde Selection特級金獎肯定。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物多年來秉持「東森嚴選」精神，推薦最優質、最值得信賴的商品，其中銷售長紅的華陀扶元堂品牌再傳捷報。榮獲世界品質評鑑大賞（Monde Selection）第61屆的高度肯定。其中，「華陀挪威rTG型高單位DPA魚油」以超過90分的近乎滿分成績，勇奪最高榮譽「特級金獎（Grand Gold Award）」，在國際舞台上展現台灣保健食品品牌實力。

▲華陀扶元堂高單位魚油榮獲世界級Monde Selection特級金獎肯定受頒證書。

Monde Selection創立超過一甲子，是全球歷史悠久、標準嚴格的國際產品品質評鑑機構之一。每年吸引來自全球150個國家、數千件產品參與評選，由食品科學家、營養專家、藥劑師及國際感官品評師等專業組成的評審團，針對產品的成分安全、製程品質、標示透明、創新設計及市場競爭力等進行全面審核，因此素有「品質界奧斯卡」之譽。

在眾多參賽產品中，由東森購物獨家販售的「華陀挪威rTG型高單位DPA魚油」以嚴謹製程與高純度原料脫穎而出，榮獲特級金獎，並取得評審團超過90分的高度評價。官方評語指出，該產品在品質穩定性與專業表現方面具備絕佳水準，展現出強勁的市場實力。而同樣由東森獨家販售的「華陀植彩金盞花萃取葉黃素晶凍」，則以創新果凍設計與成分安心度受到高度肯定，成功獲得優選獎，體現品牌在視覺營養領域的創新與用心。

除上述兩項產品外，華陀扶元堂另有「華陀3A頂級即食燕窩」與「龜鹿雙寶葡萄糖胺飲EX升級版」也同步獲得Monde Selection優選獎。產品涵蓋養生補氣、關節保健與視覺營養等多元需求，展現品牌深厚的漢方底蘊與研發實力。這一系列榮獲國際肯定的優質商品，在東森購物平台廣受消費者青睞，2024年熱賣超過10萬人次選購，不僅創下亮眼銷售紀錄，更成為許多家庭日常保健的首選，展現東森嚴選與華陀扶元堂攜手打造的高品質信賴力。

華陀扶元堂多年來專注深耕漢方領域，堅持藥廠等級規格製作產品，從研發、生產到檢驗層層把關，並配合第三方單位如SGS進行成分與品質檢驗，致力提供安心可靠的保健食品。此次獲得國際級評鑑肯定，正是品牌科學化專業精神與品質實力的最佳印證。

▲2025年華陀扶元堂參加Monde Selection獲得優選獎全產品，左起為華陀3A頂級即食燕窩、華陀植彩金盞花萃取葉黃素晶凍、龜鹿雙寶葡萄糖胺飲EX升級版，榮獲評審團一致高度肯定！

東森新零售總經理紀坤傑表示，「東森嚴選」精神始終貫徹在商品挑選與品質把關的每一環。華陀扶元堂能在東森平台長期熱賣，不僅證明商品品質獲得市場認可，此次更在國際大賞中嶄露頭角，是東森嚴選推薦策略成功的成果之一。每年投入逾千萬元進行商品檢驗，內部品保團隊多具十年以上專業經驗與品質技術師認證，為的就是提供消費者值得信賴的購物體驗。

東森購物與華陀扶元堂將持續攜手，秉持嚴選精神，為消費者引進更多優質商品，持續深耕健康消費市場，讓來自台灣的優秀品牌在國際舞台發光發熱。

▲「華陀扶元堂」勇奪2025年世界品質評鑑大賞殊榮，「華陀挪威rTG型高單位DPA魚油」以超過90分優異成績榮獲特級金獎，為台灣保健食品界在國際舞台上再添光。