第一次到日本玩！「1機台」驚呆他：為何不引進台灣　網吵翻了

▲日本便利商店。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前首次赴日旅遊，當天身上僅有大鈔的他，到超商買水換零錢，沒想到「自動找零機」超方便，也讓他免去尷尬，這讓他不禁好奇，「為何台灣沒有引進這種機台？」話題掀起熱烈討論，不少網友直言，「因為人工分錢更便宜」、「用電子支付就可以了」。

網友昨日在Dcard發文提到，「第一次來日本，去他們超商買東西，結帳都用一台『很瞎趴』的結帳機，店員負責掃描商品，然後人只要自己往機台裡面丟錢就好，一整個超方便。」

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他坦言，「因為台灣只能換1萬日幣，要萬以下的要臨櫃，然後收手續費，所以身上全部都大張的，起初想到拿著1萬去超商買水就覺得壓力有點大，沒想到是這種機台，一整個覺得超輕鬆自在，所以台灣沒有引進這種機台是有啥緣故嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「台灣連電子支付都不普及了，怎麼可能再搞一個找零錢機，再來台灣慣老闆太多了，絕對不可能讓員工閒下來的」、「電子支付能解決一堆問題，怎麼不推？」「因為人工比機器還便宜」、「認真回，你可以在超商觀察看看，很多人連電子支付都不會，什麼都要叫店員幫忙」、「我也很愛日本自動找零機，把全部零錢丟進去，請它幫忙統整零錢，讓零錢變少...真棒」、「直接電子化不是更好？為什麼還要走彎路」。

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