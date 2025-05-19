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只能去墾丁？老闆娘「員工旅遊1人2萬」　網推爆2國家：可玩翻

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO想帶員工出國旅遊，但每人預算只有2萬。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

「不然我可能真的只能待在墾丁了！」一名老闆娘正計畫員工旅遊，卻苦於預算只有2萬元以內，且要包機票與行程，預計有10至15人出國，希望大家能給建議。底下網友大推香港、韓國，「2萬去港澳日韓3天2夜都可」、「2萬可玩翻濟州島」、「公司預算也是2萬，所以挑很便宜的釜山4天3夜」。

一名網友在Dcard表示，自己名下有兩間公司，看著員工辛苦又認真，想趁年底犒賞一下夥伴們，因此決定辦員工旅遊，最好能直接飛出國去透透氣。

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不過身為新創公司，經費始終有限，原PO直言，每位最多只能壓在2萬元以內，包含機票、行程全包，員工約10至15人。

對此，原PO也上網查到一家旅行社符合預算，但還是希望尋求過來人建議，「不然我可能真的只能待在墾丁了！」

底下網友分享，香港、韓國或東南亞國家可考慮，「2萬去港澳日韓3天2夜都可吧，人多還能有團體優惠」、「可選韓國走購物站的團」、「2萬可玩翻濟州島」、「越南河內真的可以」、「公司預算也是2萬，所以挑很便宜的釜山4天3夜，當然就還有購物行程」、「我2024年花1萬8去普吉島，有一站是去購物，但整體很不錯」。

但也有人直言，給現金才是王道，「2萬給員工自己去玩啦，這種便宜行程沒品質又要跟同事一起，根本地獄」、「我們公司直接給現金2萬+4天假，讓員工要去哪自己安排，到時候再拿發票回來核銷就好了」、「可以跟員工一起討論，如果你決定好 ...他們不喜歡+抱怨，倒不如給現金」。

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