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地方補助款統刪25%縣市長跳腳　綠曝全因1提案：藍白算帳要找對人

▲▼114年中央政府總預算案提案表。（圖／翻攝立法院網站）

▲114年中央政府總預算案提案表。（圖／翻攝立法院網站）

記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算遭大幅刪減2075億，其中，在野黨通刪939億，要求行政院自行刪減636億。行政院調節後，刪減地方的一般性補助款，其中以屏東縣最高，達52億元，其次為高雄市、彰化縣、台南市，引起在野黨連連砲轟。民進黨今（22日）回應，今年年初，藍白立委聯手大刪總預算，更要求行政院自行再刪636億元，來湊足統刪比例，但藍白兩黨似乎忘了，中央政府總預算中，也包含給縣市政府的一般性補助款，636億平均下去，每個縣市約減少25%，現在，幾位國民黨籍縣市長急跳腳要中央撥付，怎麼不問問自家立委，到底為什麼要亂砍預算？

對於中央補助地方政府預算受衝擊，多位藍委痛批，藍白立院黨團完全沒刪除凍結今年行政院編列給地方的一般性補助款，民進黨政府竟將「通案刪減部分」中沒指定項目的部分都砍在一般性補助款，分明是「家暴政府」。

對此，民進黨表示，今年初，立法院審查中央政府總預算時，國民黨與民眾黨聯手大砍預算，其中一項提案，在「通刪」中央各機關及所屬預算後，竟然這樣寫：「如總刪減數未達939億7,500萬元（約3%），另予補足。」要求行政院「自行再刪636億元」，來湊足統刪比例，這項史無前例的要求，意思是「立法院要砍這麼多錢，但到底是哪幾項經費，行政院自己想辦法」。然後簽名的是誰？是傅崐萁和黃國昌。

後來提案被藍白強行通過了，卓榮泰提出的覆議也被藍白否決了，行政院只好努力想辦法：立法院已核實計算的通刪數是304億元，為了達到藍白要求的939億7,500萬元，行政院還需要再刪636億元。但行政院及中央各機關已被刪了1,439億元，嚴重影響中央政府運作，實在很難再多砍下去，怎麼辦？只好刪減中央給縣市政府的一般性補助款，636億平均下去，每個縣市約減少25%。

民進黨指出，藍白兩黨當時似乎忘了，中央政府總預算中，也包含了給縣市政府的一般性補助款。當中央預算減少，也不得不統刪縣市政府的一般性補助款約25%。現在，幾位國民黨籍縣市長急跳腳，要求中央「盡速撥付」。我們必須問一句：你們怎麼不先去問問自家立委，到底為什麼要亂砍預算？

民進黨列舉，新竹縣長楊文科說「事態嚴重」？但錢是新竹縣立委、國民黨的林思銘投票砍的；南投縣長許淑華 說「衝擊不輕」？但錢是南投縣兩位國民黨立委馬文君、游顥贊成砍的；雲林縣長張麗善說「會影響教育、社福與經濟發展」？錢是張家自己人、國民黨籍雲林縣立委丁學忠同意砍的；

民進黨續指，苗栗縣長鍾東錦甚至北上表示，「一定要中央幫忙，不然會過不了關」？苗栗財政困難，中央一直都有協助，但也請縣長別忘了，在立法院帶頭亂砍預算的，可是傅崐萁、黃國昌兩位在野黨總召。黃國昌曾說，刪預算「保證讓國人有感」 ，現在，藍營的縣市長是不是感覺到了呢？帳要算在對的人身上，真正該負責的，就是藍白兩黨濫砍預算的立委。
 

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