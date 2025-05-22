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幕後／藍質疑國安簡報「挖坑」　賴清德親出席成朱立倫與會條件

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德520演說「出招」，指派國安團隊向在野黨主席簡報國安情勢，總統府秘書長潘孟安昨分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，告知若有具體時程形式將再告知。然國安簡報只聞樓梯響，朝野高來高去，國民黨人士認為，與其說是賴釋出善意，更像是挖坑給在野黨跳，人民期望朝野和諧，賴正好以此「情勒」在野黨。該人士強調，藍白不可能毫無條件赴約，若賴本人沒參加，這場會議目標是什麼？唯有建立在平等的基礎上，簡報才有意義。

總統賴清德日前於就職周年談話時指出，要國安單位向在野黨主席「簡報重要國安情勢」，還說要朝野政黨領袖「以國家利益為優先，以守護國家為前提，在共同的事實基礎上，坦率交換意見」。台灣面臨內外交逼壓力、大罷免風雨來襲之際，賴此時的表態，被視為對在野黨釋出善意，但能否有效化解朝野對立的核心問題，卻給人「遮遮掩掩」之感。國民黨人士指出，要朱立倫出席會議很簡單，就是賴清德本人是否願意以民進黨主席、總統的身分進行平等對話。

藍營人士認為，賴清德就職周年致詞內容，不像是參加朝野對話的一方，而更像是高高在上的仲裁者，由他「促成」朝野政黨的對話，但如果賴清德不親自出馬，國安簡報就只會是「莒光日教學」，或者「識讀中國威脅」教材，究竟意義為何？

「如果最後僅由國防部部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥等國安幕僚，來與在野黨主席簡報，而非賴總統親自對話、交換意見，那就只不過是毫無誠意的『隔靴搔癢』朝野互動。」該人士質疑，賴清德此時拋出國安簡報目的恐怕也不在對話，而是要拉攏藍白一起為「賴17條」及國安修法背書，合理化兩岸交流緊縮，正當化台美關稅對談結果，「如果只需要單向聽取簡報內容，那朱立倫為何要出席幫民進黨背書？」

此外，國安局長蔡明彥昨日已明確表示，國安局會提醒告知涉密內容，如果朱、黃聽取國安簡報後對外揭露，便構成違法。國民黨人士痛批，賴清德與國安局一個扮白臉、一個扮黑臉，一方面營造對在野「恩賜」國安簡報，喊話團結台灣的樣子，一方面又威脅法辦在野黨主席，國安情勢環環相扣，不只中共威脅、美國關稅，民進黨發動的大罷免更造成政局動盪，難道國安情勢簡報只談「抗中保台」，卻避談關稅跟大罷免嗎？若朱立倫或黃國昌有不同意見，到時誰說了算？難道在野黨主席出席國安簡報後，都不能對國安發表看法嗎？

黨務人士強調，賴清德拋出國安簡報時，民進黨還在推動大罷免，一面縱容綠營支持者將藍白陣營抹紅為「中共同路人」，一面又情勒在野黨，若拒絕參加就是撕裂台灣；該人士表示，在520前的最新民調顯示，賴總統的不滿意度創下新高，這可能是他此時對在野黨釋出善意的原因之一，民調若持續下滑，賴就可能會出席國安會議，對國民黨態度放軟，但如果支持度又升高，那國安會議可能又不急了。」

他強調，朝野一年來互信基礎幾乎為零，賴清德神來一筆的「國安情勢簡報」，幾乎沒有前例可循，光是簡報或聽訓，朝野就可吵成一團，關鍵點還是在於賴清德本人願不願意出來面對問題、有無出席簡報，否則這場會議就沒有法律效力、紛爭沒有解決機制。這場朝野國安簡報到底能否召開？能夠化解三黨之間的矛盾？抑或是又淪為一場政治口水秀？就看藍綠白黨主席的各自盤算了。

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