綠議員為自爆「賴清德常跟罷團開會」致歉　游盈隆：絕對是被逼的

▲民進黨台北市議員洪健益。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨議員洪健益20日自爆「總統賴清德常跟罷免領銜人開會」，但遭到民進黨駁斥，賴從未與罷免領銜人、罷免團體開會，洪健益也改口稱「語速過快出現口誤，深感抱歉」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（22日）表示，洪健益是資深議員，今天會出來這樣講，一定事出有因，現在被逼得要出來澄清，應該承受很大的壓力，絕對是被逼的。他強調，公民團體當然有一定貢獻，但刻意要去漂白大罷免這種政治行動大可不必，人民也不是傻瓜。

洪健益20日先是於節目《新聞面對面》自爆，賴清德總統常常跟這些罷免領銜人開會，賴清德是坐在那邊聽話，甚至曹興誠告訴賴清德「哪個人沒有幫忙收連署書、收的份數不夠多」。

民進黨則澄清，洪議員在政論節目上發言與事實不符，賴清德總統從未與罷免領銜人、罷免團體開會，國民黨相關評論實屬子虛烏有。而洪健益也立即發文致歉，強調「或許因時間有限不夠清楚，甚至因語速過快出現口誤，造成社會大眾、罷團困擾，深感抱歉」。

對此，游盈隆於節目《新聞千里馬》表示，現在有兩種說法，有一種說法是本來就是賴清德一路主導罷免、另一種是賴清德並沒有主導，只有關心、參與，但到底是哪種不曉得。

游盈隆表示，自己要說的是，洪健益是好幾任的資深議員，也不是菜鳥，今天會出來這樣講，一定事出有因，基本上是無風不起浪，現在被逼得要出來澄清，自己覺得洪健益承受了很大的壓力，絕對是被逼的。

游盈隆認為，公民團體當然有一定的貢獻，而這些公民團體或罷團社會不大了解，但的確是有一些人在各地做罷免的事情，也很辛苦，但罷團刻意要去漂白大罷免這種政治行動大可不必，人民也不是傻瓜。

游盈隆直言，要講說所謂大罷免「民進黨從頭到尾沒有介入，完全是自發性的公民行動」，坦白講這是一個神話，這是不可能的事情，如果沒有3月民進黨全面的介入協助，會有今天的結果嗎？很多事情外界看得很清楚了。

游盈隆提到，曹興誠這次很出力也立了功，所以去告訴賴清德「誰誰誰不盡力」也是有可能，怎麼會不可能？但什麼時候民進黨由曹興誠指揮黨公職應該做什麼了？這真的是今夕何夕。

最後，游盈隆強調，罷團有一些志工真的是值得肯定，他們有他們的想法與信仰，這是他們的政治信念，但如果把整個大罷免行動漂白美化成單純沒有政黨介入的政治行動，誰會相信？

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）