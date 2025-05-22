綠議員爆「賴清德跟罷團開會」　徐巧芯：大家略有耳聞只是沒講

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨議員洪健益20日自爆「總統賴清德常跟罷免領銜人開會，曹興誠還告訴賴哪個人沒有幫忙」，但遭到民進黨駁斥，賴從未與罷團開會，洪健益也改口稱「語速過快出現口誤，深感抱歉」。對此，國民黨立委徐巧芯今（22日）表示，曹興誠跟賴清德開會很正常，曹興誠是全民防衛韌性委員會顧問，當然跟賴清德接近的機會很多，曹又朝思暮想大罷免，當然會跟賴清德提到。她直言，洪健益講得事情都很合理，大家也略有耳聞，只是沒有講出來。

洪健益20日於節目《新聞面對面》自爆，賴清德總統常常跟這些罷免領銜人開會，賴清德是坐在那邊聽話，甚至曹興誠告訴賴清德「哪個人沒有幫忙收連署書、收的份數不夠多」。

民進黨則澄清，洪議員在政論節目上發言與事實不符，賴清德總統從未與罷免領銜人、罷免團體開會，國民黨相關評論實屬子虛烏有。而洪健益也立即發文致歉，強調「或許因時間有限不夠清楚，甚至因語速過快出現口誤，造成社會大眾、罷團困擾，深感抱歉」。

對此，徐巧芯於節目《新聞大白話》表示，曹興誠是否有跟賴清德總統見面，自己覺得這很正常，不知道為什麼講實話的人還要被逼著出來道歉，然後民進黨的發言人明明是民進黨的人自己講的，為何還要罵國民黨？關國民黨什麼事。

徐巧芯表示，為什麼自己說曹興誠跟賴清德開會很正常？因為曹興誠本來就是全民防衛韌性委員會的顧問，這個顧問全台灣就3個人而已，曹興誠是其中1個，當然跟賴清德總統接近的機會很多，曹興誠又朝思暮想大罷免，當然就會跟賴清德提大罷免的事情。

徐巧芯認為，洪健益講得事情都是很合理的，大家也略有耳聞，只是沒有講出來，但民進黨自己吃了誠實豆沙包把這件事講出來，結果第一個被罵的就是洪健益。

徐巧芯提到，而且民進黨團總召柯建銘很誠實的說過「大罷免一定有賴清德的角色」，很早就已經告訴大家了，真預言家柯建銘，現在再加上另外一位民進黨議員佐證。

最後，徐巧芯強調，現在還在裝、還在演的就是民進黨與賴清德，誰不知道二階罷免民進黨就全面跟著罷免團體一起動的。

▼民進黨台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）