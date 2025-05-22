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憂賴清德「主權基金」是國發基金2.0　王鴻薇轟：又要扶植多少綠友友

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德20日於執政周年談話宣布政府將成立主權基金，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，而前央行總裁彭淮南則提醒，絕不能無償撥用外匯存底。對此，國民黨立委王鴻薇今（22日）質疑，主權基金是國發基金2.0嗎？近年國發基金投資逾過半嚴重虧損，蔡英文8年任內，投資標的多達19家虧錢，如今國發基金被放大檢視，賴清德恐怕為了規避監督，巧立名目生出「主權基金」，又要虧空國庫多少錢？扶植多少綠友友出來？

王鴻薇表示，總統賴清德520發表談話，提出成立「主權基金」的政策藍圖，強調政府將打造一個以公部門為主體，結合民間資本的「國家級投資平台」，此話一出，不禁讓人背脊發涼，恐怕下一個民進黨綠友友產業鏈由此而生。

王鴻薇表示，在民進黨主導下的國發基金已經頻頻踩雷，甚至還投資蔡英文後援會長的公司，賴清德的主權基金目前連財源和專法都沒提出來，讓人擔心是不是生出一個國發基金2.0。

王鴻薇提到，台經院院長張建一表示，資金來源可思考從稅收超徵提撥，請央行投資部分，或是政府撥預算，其中很重要關鍵是管理單位一定要中立。

王鴻薇認為，但民進黨執政，「中立」兩個字他們都不知道怎麼寫，講中立基本是笑話。而要求央行投資更是恐怖，民進黨應該是動腦筋要搬外匯存底，徹底掏空台灣，無怪乎前央行總裁彭淮南立刻疾呼，絕對不能動用外匯存底。

接著，王鴻薇談到「國發基金」指出，事實上，央行如此快速反應相當合理，近年國發基金投資標的逾過半嚴重虧損，蔡英文8年任內，投資標的僅6家賺錢，多達19家虧錢，如2017年投資如興股份有限公司、2018年投資聯合再生能源股份有限公司與2019年投資東貝光電科技股份有限公司，都是虧損。

王鴻薇再指，而且還被發現，如興股份有限公司以造假財報坑殺投資人、聯合再生能源股份有限公司不僅涉及官商勾結，聯合再生董事長洪傳獻更是出任前蔡英文總統全國綠能後援會總會長，這些受補助的公司內部高層都與府院高層關係密切。

王鴻薇說，立法院也因此才成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，針對相關涉弊問題進行調查。如今恐怕是國發基金被放大檢視下，賴清德為了規避監督，巧立名目生出新的「主權基金」，又要虧空國庫多少錢？扶植多少綠友友出來？

最後，王鴻薇強調，尤其主權基金恐怕是假布局全球或者海外投資之名，到時候會輸送多少人民血汗錢到海外綠友友手中更是令人不安。如果賴清德要成立主權基金又要躲避專法監督，那真的會讓數十年累積的台灣公共財富於萬劫不復。

▼王鴻薇質疑主權基金是否是國發基金2.0。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲▼王鴻薇質疑主權基金是否是國發基金2.0。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

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