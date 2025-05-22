台東遭刪近23億補助款　饒慶鈴：不排除與其他縣市採取法律行動

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪地方一般性補助款，刪減率達25％。對此，台東縣長饒慶鈴今（22日）表示，台東縣今年核定可獲84.45億，卻被一口氣刪掉22.68億，減幅高達27.32%，這些補助款絕大多數都用於基層社福、長照等，若持續短缺，將延宕民生基礎服務推動。她呼籲，中央審慎檢視統刪補助機制，儘速恢復原核定補助金額，台東縣不排除與其他縣市共同採取法律行動。

饒慶鈴表示，行政院一紙公文，台東縣今年的一般性補助款一下子就少22.68億元，嚴重影響到民間救難團體保險費、長者健康檢查、重陽禮金、預計新建的縣立幼兒園等，其中低收入家庭、兒童及身障者的生活補助費恐將發不出來，對台東縣政推動與財政運作造成很嚴重的衝擊。

饒慶鈴表示，中央決定統一刪減對各縣市的一般性補助款，原本台東縣今年核定可獲84.45億元，卻被一口氣刪掉了22.68億元，減幅高達27.32%，甚至比台東縣約16億元的自有財源還多、幾乎佔了台東縣總預算的10分之1。

饒慶鈴指出，雖然縣府早在4月初就要求局處提早因應，包括盤點調整現有計畫及執行順序，並優先保障教育、社福、長照、醫療與公共安全等核心需求，但許多計畫已陸續執行中，如今突然被大幅刪減，財政壓力直接由地方承受，受罪的還是最基層的鄉親、弱勢族群更是首當其衝。

饒慶鈴提到，根據《財政收支劃分法》第30條規定，中央對地方之一般性補助款應依法定公式編列，且不得低於修法前一年度水準；而《預算法》亦明定預算編列應依實際用途與支出責任分配原則進行。這次補助款遭統一刪減，並未經充分協商與法定程序，已偏離法制軌道。

饒慶鈴說，這些補助款絕大多數都用於基層社福、長照、公共建設與偏鄉服務，若持續短缺，不僅限縮施政彈性，更將延宕民生基礎服務推動。

最後，饒慶鈴呼籲，中央審慎檢視統刪補助機制，儘速恢復原核定補助金額，台東縣不排除與其他縣市共同採取法律行動，為民眾爭取應有的權益。