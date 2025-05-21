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新壽T17、T18道路整合？　李四川：擬重談權利金「符合市場行情」

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳日前宣布，輝達台灣總部地點為台北市北投士林，但至今尚不知確切地點是否為新壽得標的T17、T18。面對若新壽要將T17、T18中間道路整合，台北市副市長李四川今（21日）說明，市府可能會研擬重談權利金，以符合到現在的市場行情。

李四川21日下午於台北市政府召開記者會，一旁還有副秘書長俞振華、研考會主委殷瑋、產發局長陳俊安、法務局長連堂凱、地政局長王瑞雲。針對輝達台灣總部地點是否確定為T17、T18，目前傾向新壽與輝達租賃，還是地上權移轉？李四川表示，這幾天輝達只講「士林北投」，原則上在北士科的地還是好多塊，但這幾天看起來，輝達表達的意見應該是T17、T18。

李四川提及，假設真的是T17、T18，就合約來說，新光原則上跟輝達簽的合約，沒有必要變更所有跟市政府的合約，直接如果蓋完後租賃，原則上不必有契約變更；若假設T17、T18有涉及到都市計劃變更，新光一定要提出來，市府就變更部分，倘若是建照變更就交給建管處處理，若涉及到都委會，則要由都委會做變更，才能達到對方的需求。

針對若要將T17、T18中間道路整合，是否就涉及到都委會？李四川指出，除了道路以外，也許建物會超過建蔽率，假設建蔽率要加大，就得經過都委會通過，才可能將建蔽率依照現有的規定加大。

至於過去有議員認為，新壽得標T17、T18價格低於隔壁的T16，有賤賣爭議，倘若順利租給輝達，北市府態度為何？李四川回應，若契約不做任何變更，只是蓋完之後出租，也許就只能按照合約執行，但假設有做變更，包括道路合併、建蔽率等，「可能市府會研擬，是不是我們要重談權利金，符合到現在市場行情」，這樣或許也能消除議會疑慮，但目前至今沒看到新光提出的狀況為何，要等新光跟市府申請後，才會做比較詳細研擬。

媒體追問，倘若新壽要將T17、T18中間道路合併，導致權利金重談，但依新壽目前工程進度緩慢、恐有資金問題，付不付得出權利金？李四川說，「到現在為止，他還是依照我們契約照繳，所以我現在不能講付不付得出來」。

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