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送快篩仍落選！北市里長候選人夫妻收中資拉票　判刑3年8月

▲▼ 落選清白里里長夫妻 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮（右）與陳姓夫（左）涉收受中國資助，以未經核准陸製快篩行賄選民，雙雙遭起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區清白里前里長候選人邱瑞蓮與陳姓丈夫，涉於2021年九合一選舉前接受中國資金，輸入未經核准的中國製快篩賄選，最終仍落選。2人於2022年遭士檢起訴，全案歷經2年5個月審理，士林地院今（21日）分別判2人擅輸醫材罪7月、交付賄賂罪3年4月，合併應執行有期徒刑3年8月，並褫奪公權4年，全案可上訴。

曾擔任國民黨籍台北市長蔣萬安內湖後援會總幹事的邱瑞蓮，2021年參選北市內湖區清白里里長，最終僅以474票落選。調查局選後接獲情資，指邱女在選舉期間疑似接受中國資金協助，透過分送中國製快篩試劑方式爭取選票，涉嫌構成賄選。

檢調進一步調查發現，邱瑞蓮當時身兼清白里某社區發展協會理事長，其丈夫陳姓男子則擔任協會榮譽理事長。邱女早在2018年3月至2019年間，即曾赴中國福建擔任綜合實驗社區的「社區營造師」，與對岸社區組織長期互動頻繁，雙方聯繫密切。

然而，陳男曾兩度參選清白里長均未當選，遂於2022年4、5月間與邱女商議，由邱女代表出馬參選，同時透過微信將人頭名單交給「台工部」、「廈門寶太公司」，申報6000支中國製快篩試劑，由陳男主導輔選、邱女出面招攬選民。

為爭取支持，邱女於同年6月18日、22日，在其臉書發文稱「清白里里民」或「設籍清白里」者可免費領取5支快篩試劑，涉嫌以快篩作為賄選物品。檢警於同年9月進行搜索與約談，發現邱女手機中與中國「資助人」使用微信頻繁聯繫，除接受金援，更配合對方指示推動選舉活動。

檢方認，邱瑞蓮與其丈夫陳姓男子涉嫌接受中國資金資助，並以分送中國製快篩試劑方式影響選民投票意向，行為已構成《反滲透法》第7條所定「受滲透來源資助而違反選舉法令」之情節，另涉及《公職人員選舉罷免法》第99條之1「投票行賄罪」及《醫療器材管理法》第62條之1「擅自輸入未經核准醫療器材罪」，因此依法將2人提起公訴。

檢方強調，新冠肺炎快篩試劑屬第三級醫療器材，依法不得任意流通或分送，僅限藥局或合格醫療器材商販售。邱女與陳男未經核准即輸入並分送6,000劑中國製快篩，違反醫療器材管理規定。

士檢重申，我國公職人員選舉不容境外敵對勢力滲透干預，強調本案所涉行為已影響選舉公平性與公共信任，為維護民主憲政體制，建請法院從重量刑，以儆效尤。

邱女選後並未當選，她在接獲起訴後激動表示，自己原本並未打算參選，是社區勸進才出馬，否認賄選動機，反控遭人陷害。她說：「如果真的有賄選，怎麼會連選都輸？我又沒有叫人投我，只是想做公益。」

本案從2022年11月28日由士檢起訴，歷時約2年5個月至今一審判決，法院今宣判2人皆有罪，認定理由尚待法院正式公布。全案可上訴。

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