輝達落腳北士科哪塊？李四川：新光沒跟北市聯繫　尚不知T17、T18

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳日前宣布，輝達台灣總部地點為台北市北投士林，但外界好奇確切地點是否為T17、T18，因該2塊地已由新光人壽得標，恐得進行地上權移轉，或是由新壽當「二房東」租給輝達。台北市副市長李四川今（21日）表示，目前輝達僅表示在士林北投，新光也沒跟市府聯繫，「我們也不敢確定是不是T17、T18」。

李四川21日下午於台北市政府召開記者會，一旁還有副秘書長俞振華、研考會主委殷瑋、產發局長陳俊安、法務局長連堂凱、地政局長王瑞雲。

針對輝達台灣總部地點是否確定為T17、T18，目前傾向新壽與輝達租賃，還是地上權移轉？李四川表示，這幾天輝達只講「士林北投」，原則上在北士科的地還是好多塊，但這幾天看起來，輝達表達的意見應該是T17、T18。

李四川提及，假設真的是T17、T18，就合約來說，假設新光原則上跟輝達簽的合約，沒有必要變更所有跟市政府的合約，直接如果蓋完後租賃，原則上不必有契約變更；若假設T17、T18有涉及到都市計劃變更，新光一定要提出來，市府就變更部分，倘若是建照變更就交給建管處處理，若涉及到都委會，則要由都委會做變更，才能達到對方的需求。

媒體追問，市府是否至今仍不確定輝達要蓋在哪，只能推斷是T17、T18，這幾天新壽、輝達有無進一步跟市府接洽用地？李四川回應，「到現在為止，輝達所表達的在士林北投，那我們到今天為止，新光大概也沒跟市府聯繫，所以我們也不敢確定是不是T17、T18。」如果假設後續有變更，市府對的是新光，新光要跟市府做申請。