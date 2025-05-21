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違規被騎士比中指　駕駛氣炸狂追「勒頸拖路邊用頭撞樹」

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）前年5月間開車時因未禮讓直行車輛，被機車騎士A男比中指，他一氣之下竟驅車追逐，然後趁停等紅燈時，將A男拖到路邊用頭撞樹、毆打，一審被法官依傷害罪判處拘役50日。阿興和檢方均提起上訴，新竹地院二審法官審理之後，考量到阿興已賠償12.5萬元並獲得A男諒解，最終改判處他拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲阿興因違規被騎士A男比中指，竟追車將人拖到路邊撞樹、毆打。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年5月間開車外出，期間他準備從巷道右轉進入新竹縣環北路，卻沒有禮讓環北路的直行車輛，導致直行路段的騎士A男不得不緊急剎車，氣得A男怒比中指；然而，阿興見狀也心生不滿，竟驅車追逐，並趁停等紅燈時開門下車，先是動手打了A男一巴掌，再用手箍住A男頸部，將人拖到路邊用頭撞擊路樹，接著再拖到旁邊的空地毆打。

A男被打到頭部外傷併頭頸部挫傷，他控訴阿興涉嫌妨害行動自由，還在施暴過程中罵「X你娘XX」、「X」等髒話。一審法官依傷害罪判處阿興拘役50日，得易科罰金5萬元。

檢方和阿興均提出上訴，檢方認為阿興手段激烈，對A男造成的危害非輕，犯後也沒有和解，態度不佳，一審量刑過輕；阿興則辯稱，當時他是因為被比中指受到刺激，才會動手打人，他已經與A男達成和解，對於自己的行為也深感後悔，一審量刑稍嫌過重。

新竹地院二審法官表示，經查，阿興確實在一審判決之後，答應賠償12.5萬元與A男成立和解，他承諾會分期支付賠償金額，A男也選擇原諒並同意撤回告訴，最終裁定撤銷原判決關於刑的部分，改判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案確定。

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